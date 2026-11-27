تمكن مسلسل عنبر الموت، من بطولة الفنانة منة شلبي، من تصدر نسب المشاهدة في مصر، وذلك بعد طرحه علي منصة شاهد.

صناع مسلسل «عنبر الموت»

العمل من تأليف ورشة سرد، تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم، و معالجة درامية بولا ثابت، وإخراج المخرج كريم الشناوي، وإنتاج شركة طارق نور ستوديوز للمنتج أحمد طارق.

وينتمي المسلسل إلى الأعمال الدرامية القصيرة، ويتكون من 12 حلقة، ويعتمد على قضية إنسانية وجنائية غامضة، من خلال معالجة درامية تركز على الشخصيات وتفاصيل حياتها والتحولات النفسية والاجتماعية التي تمر بها.

أبطال مسلسل «عنبر الموت»

يضم المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم النجمة منة شلبي، التي تتصدر البطولة وتجسد شخصية «نادية نور الدين»، ويشاركها العمل كل من علي قاسم، ورشدي الشامي، وأحمد خالد صالح ضيف شرف، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

وتجسد منة شلبي الشخصية المحورية التي تدور حولها معظم الأحداث، فيما يقدم الفنان علي قاسم شخصية المحامي الذي يتولى الدفاع عنها، ويظهر الفنان رشدي الشامي في دور والدها، الذي يمتلك مقهى يشهد جانبًا مهمًا من الأحداث، لتتشابك العلاقات والخطوط الدرامية بين الشخصيات.