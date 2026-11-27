أعرب الفنان توفيق عبدالحميد عن صدمته واستيائه من بعض المشاهد التي صاحبت حادث الوراق، مشيرًا إلى تصرف أحد الشباب الذي اكتفى بتصوير رجل أثناء احتراقه، بدلًا من محاولة مساعدته أو التدخل لإنقاذه.

وكتب توفيق عبدالحميد منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، توقف خلاله عند الواقعة، معلقًا: «حاجات كتير في حادثة الوراق مش قادر أستوعبها، بس اللي فاق كل حاجة الشاب اللي واقف يصور الراجل وهو بيحترق».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اصطدام سيارة ملاكي بناقلة محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى انقلاب الناقلة وتسرب البنزين منها، قبل اشتعال النيران وامتدادها إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت الحصيلة المعلنة وفق البيانات الواردة عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية.

التحقيقات تكشف أسباب حريق دائري الوراق

وكشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة أن قائد السيارة الملاكي كان يسير بسرعة بلغت 110 كيلومترات في الساعة، أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوز المركبات، قبل اصطدامه بالناقلة.

وأقر المتهم خلال استجوابه بأنه كان في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، وبرفقة والده، عندما اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف سيارته إلى أقصى يمين الطريق.

وأدى التصادم إلى انفجار أحد إطارات الناقلة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، وتسرب البنزين منها، ما تسبب في اندلاع الحريق وامتداد النيران إلى المركبات المحيطة.