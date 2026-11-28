أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة، اعتماد دليل الهوية البصرية واختيار الشعار الجديد للمحافظة، في إطار الجهود لتوحيد هويتها المؤسسية وإبراز ما تتميز به من مقومات حضارية وتراثية وتاريخية عريقة.

ووجه محافظ قنا، بسرعة إعداد وطباعة 48 نسخة من دليل الهوية البصرية، وتوزيعها على الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن والمديريات الخدمية، لضمان الالتزام الكامل بتطبيق الهوية البصرية الجديدة في كافة الجهات التابعة للمحافظة، بما يعكس شخصيتها الحضارية ويحقق الاتساق والتناغم في المظهر المؤسسي.

وأوضح الببلاوي، أن دليل الهوية البصرية للمحافظة يهدف بالأساس إلى الحفاظ على الطابع المعماري والهوية العمرانية البصرية للمباني والفراغات العامة بمدن وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن الدليل يسهم بفاعلية في الحفاظ التراثي لمحافظة قنا من خلال تطبيقه ضمن الاشتراطات البنائية، بما يحقق التوازن المنشود بين الأصالة والمعاصرة، ويعزز من جودة المشهد العمراني ويرسخ الهوية البصرية المميزة للمحافظة.

وأكد محافظ قنا، أن الدليل يستهدف تأصيل روح الانتماء والاعتزاز بالهوية لدى المواطنين، عبر تعميم عناصر تشكيلية ولونية وعمرانية مستمدة من صميم البيئة القنائية الأصيلة، موضحًا أن منهجية إعداد الدليل اعتمدت على دراسة وتحليل عناصر القيمة المعمارية والعمرانية بالمباني والنسيج العمراني الذي يميز مدن وقرى المحافظة.

وتناول الدليل المعتمد، أنماط العمارة التقليدية، وتصميمات الواجهات، والمشربيات، والجداريات الفنية، وعناصر التظليل، إلى جانب الملامح العمرانية الفريدة التي تعكس خصوصية كل مدينة ومركز، فضلًا عن إبرازه للعناصر الطبيعية التي تشكل جزءًا أصيلًا من الهوية البصرية لمحافظة قنا، وفي مقدمتها أشجار الظل والتجميل، ونخيل الزينة، والنباتات المزهرة والعطرية، باعتبارها عناصر حيوية تسهم في تحسين المشهد الحضري وتعكس الطابع البيئي والجمالي للمحافظة.



