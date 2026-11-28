استضاف برنامج «دولة التلاوة»، خلال الحلقة السادسة، الحاجة سكرة عبد المجيد سليمة، التي نجحت في سرد القرآن الكريم كاملاً خلال جلسة واحدة، في تجربة قرآنية لافتة أثارت إعجاب متابعي البرنامج وأعضاء لجنة التحكيم.

وحضرت الحاجة سكرة ضيفة على البرنامج بصحبة ابنتها شهدان صلاح الغزالي، وتحدثت عن رحلتها مع حفظ القرآن الكريم، كاشفة أنها تمكنت من حفظ كتاب الله عن طريق السماع، رغم أنها لا تجيد القراءة والكتابة.

وقالت الحاجة سكرة خلال اللقاء: «حفظت القرآن على سمع وأنا عندي 50 سنة، ولا بعرف أقرأ ولا أكتب، حفظني شيخ في الجامع، والحمد لله هي تجربة عايزة الغاوي، أنا عايزة القرآن من الدنيا بس».

تلاوة آيات من بدايات سورة البقرة

وخلال الحلقة، أبهرت الحاجة سكرة الحضور بتلاوة آيات من بدايات سورة البقرة، وسط حالة من التأثر والإعجاب داخل الاستوديو، حيث وقفت لجنة التحكيم وصفقت لها تقديراً لموهبتها وإصرارها على حفظ القرآن الكريم.

وتجسد قصة الحاجة سكرة عبد المجيد نموذجاً ملهماً للإرادة وحب القرآن الكريم، بعدما استطاعت حفظ كتاب الله كاملاً بالاستماع والتلقين، دون الاعتماد على القراءة والكتابة، لتؤكد أن التعلق بالقرآن والرغبة الصادقة في حفظه لا يرتبطان بسن معين أو بقدرات تعليمية محددة.