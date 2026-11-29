حساس الهواء بالسيارات وهو عبارة عن مستشعر في محرك السيارات يقيس كمية الهواء الداخلة إلى المحرك ويرسل إشارة فورية إلى كمبيوتر السيارة لضبط نسبة الوقود مع الهواء.

خطوات تنظيف حساس الهواء لتحسين أداء المحرك

وتمكن أهمية حساس الهواء بالسيارات في تحسين استهلاك الوقود أي يحدد كمية البنزين المطلوبة بدقة لتجنب الهدر، ويعمل حساس الهواء علي رفع كفاءة وعزم المحرك الذي يساعد على تحقيق احتراق متكامل يمنح السيارة استجابة وتسارعاً أفضل.

خطوات تنظيف حساس الهواء لتحسين أداء المحرك

ويعمل حساس الهواء MAF علي تقليل الانبعاثات الضارة، ويمنع خروج دخان أسود أو عوادم زائدة ناتجة عن عدم اتزان خليط الوقود والهواء، ويقلل من تقطيع المحرك أو اهتزازه أو حدوث انطفاء به مفاجئ.

وتظهر أعراض تراجع أداء المحرك أو ارتفاع استهلاك الوقود غالبا الي وجود عطل مكلف، ولكن حساس الهواء MAF قد يكون السبب وراء هذه المشكلات.

أسباب ضعف حساس الهواء MAF

يقيس حساس تدفق الهواء MAF كمية الهواء الداخلة إلى المحرك عبر نظام السحب، ثم يرسل البيانات إلى كمبيوتر السيارة ECU، وبناء على هذه المعلومات يضبط الكمبيوتر كمية الوقود المناسبة لتحقيق احتراق متوازن وأداء سلس.

خطوات تنظيف حساس الهواء لتحسين أداء المحرك

ويتم وضع حساس الهواء بين فلتر الهواء وبوابة الخانق، ما يجعل الوصول إليه سهل في معظم السيارات الحديثة، ومع مرور الوقت، تتراكم الأتربة والجزيئات الدقيقة على عناصر الحساس الداخلية، وتزداد المشكلة عندما يتلف فلتر الهواء أو تتراجع كفاءته، فتتسلل الشوائب إلى مجرى السحب.

وبالتالي يتم ملاحظ تذبذب دوران المحرك، وضعف الاستجابة عند التسارع، وارتفاع استهلاك البنزين بصورة غير معتادة.

كيف يمكن تنظيف حساس الهواء

يجب شراء منظف مخصص لحساسات تدفق الهواء من علامات موثوقه وتحتوي هذه المنتجات على مذيبات تتبخر دون ترك رواسب، وهذا يساعد على إزالة الأوساخ دون الإضرار بالعناصر الإلكترونية الحساسة داخل الحساس.

خطوات تنظيف حساس الهواء لتحسين أداء المحرك

وبعدها يتم تحديد موقع حساس الهواء MAF على مجرى السحب، ثم يتم الفصل بين القابس الكهربائي بحذر، وبعد ذلك يتم فك مسامير التثبيت باستخدام المفك المناسب، وقد تحتاج إلى رأس Torx بحسب تصميم سيارتك.

ومن ثم يتم اخراج الحساس ويتم فحصه بحثاً عن الغبار والترسبات، ثم رش المنظف على عناصره الداخلية مع الحرص على عدم لمس الأسلاك أو العناصر الحساسة بأصابعك، ولا تستخدم فرشاة أو قطعة قماش لتنظيفها.

خطوات تنظيف حساس الهواء لتحسين أداء المحرك

واترك الحساس يجف في مكان آمن لمدة 10 دقائق تقريباً، وبعد ذلك يتم تركيبه بمساميره الأصلية ووصل القابس الكهربائي مجدداً، وبالتالي تلاحظ تحسن في استجابة المحرك واستهلاك الوقود إذا كان الاتساخ سبب المشكلة فعلاً.

متى يتم استبدال حساس الهواء MAF

خطوات تنظيف حساس الهواء لتحسين أداء المحرك

إذا استمرت الأعراض بعد تنظيف حساس الهواء MAF، فـ يدل علي تلف الحساس نفسه أو وجود خلل آخر في نظام السحب، ويساعد فحص كمبيوتر السيارة على تحديد السبب عندما يضيء مؤشر Check Engine، وخصوصاً إذا سجل النظام رمز عطل مرتبط بقياس تدفق الهواء، وفي هذه الحالة يجب شراء حساس جديد بدلاً من تكرار عملية التنظيف.