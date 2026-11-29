شهد سوق السيارات المصري، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبَّت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

ويبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين والكهربائية، تجنبا من دفع المزيد من الأموال، بعد وصول بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه زيادة سعرية.

وخلال السطور التالية نتعرف على ‏ أرخص 5 سيارات أوتوماتيك زيرو في مصر، تبدأ من 755 الف جنيه.

1- رينو تاليانت

وتعتمد السيارة على محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1000 سي سي، مزود بشاحن تيربو، يولد قوة 100 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 140 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي ، فتاتي كالتالي :

- فئةEvolution بسعر 755,000 جنيه

- فئة Techno بسعر 815,000 جنيه

2- شيري أريزو 5

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يولد قوة 114 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 141 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات في الفئة الأولى، بينما تحصل الفئتان الثانية والثالثة على ناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي ، فتاتي كالتالي :

- فئة BASELINE بسعر 655,000 جنيه

- فئة BASELINE Leather بسعر 705,000 جنيه

- فئة HIGHLINE بسعر 735,000 جنيه

3- ميتسوبيشي أتراج

وتعتمد أتراج على محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1200 سي سي، يولد قوة 76 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 100 نيوتن متر عند 4000 دورة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

تاتي السيارة بفئة سعرية واحدة، فئة HIGHLINE بسعر 740,000 جنيه

4- دونج فينج شاين

وتعتمد الفئة Advance على محرك سعة 1500 سي سي، يولد قوة 125 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 158 نيوتن متر، بينما تحصل الفئة Sport على محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 197 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 300 نيوتن متر.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي ، فتاتي كالتالي :

- فئة Advance بسعر 790,000 جنيه

- فئة Sport بسعر 945,000 جنيه

5- هيونداي أكسنت RB

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، يولد قوة 125 حصانًا عند 6300 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 156 نيوتن متر عند 4200 دورة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي ، فتاتي كالتالي :

- فئة GL بسعر 729,900 جنيه

- فئة SR بسعر 759,900 جنيه

- فئة DAB ABS بسعر 800,000 جنيه

- فئة Highline بسعر 839,000 جنيه

- فئة DAB ABS PLUS بسعر 895,000 جنيه