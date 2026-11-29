أعلنت شركة نيسان عن مفهوم جديد لمواد تصنيع السيارات وهذه المرة من أوراق الأناناس، وذلك بالتعاون مع شركة Food Reborn اليابانية، وتم ابتكار مادة مركبة مدعمة بالألياف النباتية حتي يتم صناعة ألواح الهيكل وغطاء المحرك، مع تحمل ظروف الاستخدام القاسية في رياضة المحركات.

نيسان تطور غطاء محرك خفيف الوزن

نيسان تدخل ألياف الأناناس في صناعة السيارات

الفكرة تعتمد على تحويل مخلفات الزراعة إلى مواد تدخل في صناعة السيارات بدلاً من التخلص منها، وتبدأ العملية باستخلاص الألياف من أوراق الأناناس، ومن ثم يتم تحويلها إلى خيوط مسطحة ونسجها لتشكيل نسيج متماسك.

نيسان تطور غطاء محرك خفيف الوزن

وبعدها تعمل نيسان علي دمج هذا النسيج مع الراتنج لإنتاج مادة مركبة صلبة تشبه طريقة تصنيعها بعض مراحل إنتاج ألياف الكربون حتي يتم الاستفادة من أوراق الأناناس التي ينتهي بها المطاف عادة ضمن المخلفات الزراعية.

وتستهدف نيسان علي تقليل الأثر البيئي لعملية التصنيع، دون التضحية بمستويات الأداء المطلوبة في التطبيقات الصعبة، وتشير الشركة إلى أن المادة الجديدة تمتلك خصائص تسمح باستخدامها في بيئات رياضة المحركات، وتحتاج ألواح الهيكل إلى مزيج من الصلابة والوزن المناسب.

نيسان تختبر مادة جديدة لصناعة السيارات

المادة الجديدة تعمل علي نقل الخبرة الصناعية إلى مراحل الإنتاج، وتعمل نيسان علي ترخيص شريكتها Food Reborn من أجل تصنيع تقنيات لازمة لمعالجة الألياف وإنتاج المواد المركبة.

نيسان تطور غطاء محرك خفيف الوزن

ويقود هذا التعاون إلى إمكانية توسيع الإنتاج مستقبلاً، مع دراسة تطبيقات تتجاوز الاستخدامات الصناعية التقليدية، ولم تكشف نيسان حتى الآن عن سيارة إنتاجية ستحصل على غطاء محرك مصنوع من ألياف الأناناس.

في المقابل تبرز رياضة المحركات كبيئة مناسبة لاختبار المادة الجديدة، قبل التفكير في نقلها إلى سيارات الطرق، وهنا تكتسب الفكرة أهمية خاصة، لأن حلبات السباق لطالما احتضنت تقنيات ومواد انتقلت لاحقاً إلى السيارات التجارية.

شركات السيارات تستخدم مواد غريبة

ألواح الأناناس قد تبدو فكرة غير مألوفة، لكنها ليست المحاولة الأولى لاستخدام مواد غير تقليدية في صناعة هياكل السيارات، وفي عشرينيات القرن الماضي اعتمدت شركة Weymann علي أقمشة مطلية لتشكيل الأسطح الخارجية للسيارات، وكانت تشبه الجلد الصناعي المستخدم في بعض التطبيقات.

شركة فورد وتويوتا استخدمت مواد غريبة أيضا

خلال أربعينيات القرن الماضي اختبرت فورد البلاستيك المستخرج من فول الصويا لصناعة ألواح الهيكل، وبعد عقود اعتمدت ساتورن ألواحاً من اللدائن الحرارية المصبوبة بالحقن في سياراتها الإنتاجية.

نيسان تطور غطاء محرك خفيف الوزن

وأجرت تويوتا تجارب على هياكل بلاستيكية، ما يؤكد استمرار اهتمام الشركات بتطوير بدائل للمواد التقليدية، وتمثل ألياف الأناناس اتجاه جديد في إعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى مواد هندسية ذات قيمة.

وجدير بالذكر ان نيسان نجحت في إثبات قدرتها على تحمل الاستخدام الطويل والحرارة والاهتزازات، وقد تفتح هذه التقنية الباب أمام تطبيقات أوسع في صناعة السيارات.