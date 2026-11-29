أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، عن فوز جامعة قنا ضمن "الفئة الفضية" على مستوى الجامعات المصرية في مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2025/2026.

وجاء تتويج جامعة قنا في هذه المسابقة القومية الكبرى التي شهدت مشاركة واسعة من 65 جامعة مصرية، بواقع 27 جامعة حكومية، و15 جامعة أهلية، و23 جامعة خاصة، وخضعت فيها ملفات الجامعات لتقييم موضوعي دقيق من قِبل 50 محكّمًا من ذوي الخبرة، وفق 11 معيارًا بإجمالي 1200 درجة ركّزت على قياس الأثر الفعلي للأنشطة في وعي الطالب ومهاراته، والاستدامة، وصناعة التجربة الطلابية.

ويأتي هذا الاستحقاق تتويجًا لجهود جامعة قنا المستمرة برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، في ترسيخ ثقافة النشاط الطلابي وتوفير بيئة حاضنة للإبداع والابتكار في مختلف المجالات الرياضية، والثقافية، والفنية، والاجتماعية، والعلمية، والتكنولوجية، فضلًا عن دعم الأسر والاتحادات الطلابية والجوالة والخدمة العامة بما يسهم في بناء الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بأن الأنشطة الطلابية تمثل ركيزة أساسية في صقل مهارات الطلاب وتنمية روح القيادة والعمل الجماعي والابتكار لديهم، وتعزيز قيم الانتماء والوعي المجتمعي، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على تسخير كافة الإمكانات وتوفير بيئة متكاملة تتيح للطلاب المشاركة الفاعلة والمنافسة المشرفة في المحافل القومية.

ووجّه رئيس جامعة قنا، التهنئة للدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على هذا الإنجاز المتميز، مشيدًا بجهوده في الإشراف والرعاية الدائمة لمختلف الأنشطة، كما ثمّن جهود فريق عمل المسابقة من مختلف الإدارات والكليات.

من جانبه أوضح الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن الجامعة تواصل تطوير برامجها وأنشطتها الطلابية وفق أحدث المعايير لتأهيل الشباب للمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، موجهًا خالص الشكر والتقدير لفريق عمل المسابقة بالجامعة برئاسته وعضوية كلٍ من: الدكتور رأفت شيبت الحمد عميد كلية الزراعة، والدكتور محمود لبيب عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور عبد الحق سيد، الأستاذ بكلية علوم الرياضة، والدكتور هاني أحمد، الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة، والدكتورة كريمة رمضان، نائب مدير المركز، والدكتورة منى شحات، نائب مدير المركز، والدكتور محمد معروف، الأستاذ المساعد بكلية علوم الرياضة، والدكتور وليد كمال، المدرس بكلية الإعلام، ومحمد وليد، مدير عام رعاية الطلاب، والأستاذ هاني البناوي، مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندسة رانيا عزمي، مدير نادي العلوم برعاية الطلاب، وغادة محمود مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وخالد أحمد، بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمصطفى رفعت، بإدارة العلاقات العامة.

وثمّن نائب رئيس الجامعة، جهود الفريق المتميزة في دراسة المعايير الـ11 للمسابقة، وإعداد وتوثيق ملف المشاركة، والمتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز، مما أثمر عن تحقيق هذا المركز المشرف بين الجامعات الحكومية المصرية.