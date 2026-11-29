أعلنت محافظة قنا، تحت رعاية اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبالتعاون مع بنك الشفاء المصري، عن فتح باب التقديم أمام الأسر بمختلف قرى ومراكز المحافظة للحصول على سماعات طبية مجانية للأطفال الذين يعانون من ضعف السمع ويحتاجون إلى سماعات، وذلك للفئة العمرية من 3 إلى 18 عامًا.

وأكد محافظ قنا، أن المبادرة تأتي في إطار حرص المحافظة على تعزيز مظلة الحماية الصحية والاجتماعية، وتوفير الرعاية اللازمة للأطفال من ذوي الهمم، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم ودعم فرصهم في التعلم والتواصل والاندماج المجتمعي، مشددًا على تسخير الإمكانات التنفيذية والطبية لتيسير إجراءات التقديم والفحص، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بالمجان.

وأوضح الببلاوى، أن إجراءات التقديم تتضمن توجه ولي الأمر إلى مديرية التضامن الاجتماعي بقنا لتسجيل بيانات الطفل، على أن يتم إجراء فحص ومقياس السمع بمستشفى قنا العام، لاستكمال الإجراءات الطبية اللازمة وتحديد مدى الاحتياج إلى السماعة الطبية.



وأشار محافظ قنا، إلى أن يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2026 آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم واستكمال الفحوصات الطبية، داعياً أولياء أمور الأطفال إلى سرعة التوجه للجهات المختصة قبل انتهاء الموعد المحدد.

وناشد الببلاوى، الجمعيات الأهلية والمدارس ومراكز التأهيل، وجميع العاملين والمهتمين برعاية الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، المساهمة في نشر المبادرة بين الأسر بمختلف القرى والنجوع، وتقديم الدعم اللازم لهم لاستيفاء الأوراق وإجراء الفحوصات الطبية، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من الأطفال من هذه المبادرة الإنسانية المجانية.





