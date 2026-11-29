اختتم الوفد الطبي الهولندي، فعاليات زيارته لمستشفيات قنا الجامعية، والتي استمرت خلال الفترة من 21 إلى 27 نوفمبر 2026، وذلك في إطار التعاون المشترك مع الجمعية المصرية الهولندية بهولندا لتطوير الخدمات الطبية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة.



وأسفرت الزيارة عن نجاح الفرق الطبية المشتركة في إجراء 13 عملية جراحية دقيقة للقلب المفتوح، و40 عملية قسطرة قلبية تداخلية، وذلك بعد مناظرة الحالات المرضية وتقييمها طبياً بدقة لتحديد التدخلات العلاجية المناسبة لكل حالة وتنفيذها وفق أحدث المعايير العالمية.



وشهدت الزيارة تكاملاً طبياً في مختلف المسارات العلاجية والرعاية الحرجة، حيث ضم الوفد نخبة من استشاريي جراحة القلب والقسطرة التداخلية وأمراض القلب، إلى جانب استشاريي وفنيي التخدير والعناية المركزة والإفاقة، وفرق التمريض المتخصصة، والعلاج الطبيعي، والصحة العامة، مما ساهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان الطبي للمرضى، بلغ عددهم 18 خبيراً ومتخصصاً.

نقل الخبرات

وأشاد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بالنتائج المثمرة والنجاح الكبير الذي حققته الزيارة، موجهاً الشكر لأعضاء الوفد الطبي الهولندي على جهودهم المخلصة ومبادرتهم الإنسانية، ومؤكداً أن هذه الزيارات المتخصصة تمثل إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية بالجامعة، وتسهم بفاعلية في تخفيف العبء عن كاهل المرضى، فضلاً عن دورها المحوري في نقل الخبرات والتدريب العملي المشترك لرفع كفاءة الكوادر الطبية الشابة بمستشفيات قنا الجامعية.

شارك في اجراء الجراحات من قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب بإشراف الدكتور كرم مسلم رئيس القسم، الدكتور محمد عثمان مدرس و استشاري، والدكتور أحمد عدنان، مدرس واستشاري، والدكتورة شيماء أحمد مسلم، استشاري وزميل جراحة القلب والصدر، و الدكتورة ساندي عادل، مدرس مساعد.



كما شارك في اجراء الجراحات الدكتور حسام إسماعيل، أستاذ أمراض الباطنة والقلب ورئيس قسم الأمراض الباطنة بكلية الطب واعضاء هيئة التدريس واطباء القسم ،وفريق التخدير بإشراف الدكتور عبادي عبد الله رئيس القسم بمشاركة الدكتور محمد علي مدرس واستشاري، الدكتور مصطفي سعد مدرس مساعد، الدكتور محمود شوري، مدرس مساعد.

