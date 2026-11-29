أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ضرورة الاهتمام بتسيير القوافل الطبية المجانية بجميع قرى ونجوع محافظة قنا، وتوجيه التوعية الصحية اللازمة للمواطنين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، في إطار حرص الدولة المستمر على تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً.

​وفي السياق ذاته، نفذت مديرية الشؤون الصحية بقنا قافلة طبية متكاملة في قرية نجع الحجيري بمركز قفط لتقديم خدمات مجانية للمواطنين من أبناء القرية، شملت الكشف المبكر وصرف الأدوية بالمجان.



​وأشار الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن القافلة نجحت في تقديم خدماتها لـ 906 مواطنين، شملت الكشف على 136 حالة في تخصص الباطنة، و27 حالة في عيادة الجراحة، و43 حالة في عيادة النساء، و239 حالة في عيادة الأطفال، و125 حالة في عيادة العظام، و155 حالة في عيادة العيون، و8 حالات في عيادة تنظيم الأسرة، و40 حالة في عيادة الأسنان، و133 حالة في عيادة الجلدية.



​وأوضحت الدكتورة رضا بخيت، مديرة إدارة القوافل العلاجية بالمديرية، أن القافلة قدمت عدداً من الخدمات التكاملية، شملت إجراء 32 تحليلاً بمعمل الدم، و37 تحليلاً بمعمل الطفيليات، وفحصاً مبكرًا لـ 81 مواطنًا، و15 فحص موجات صوتية، و15 حالة خلع أسنان.

وأضافت بخيت، بالإضافة إلى تقديم عدد من ندوات التوعية الصحية لأكثر من 55 مواطنًا حول المبادرات الرئاسية وتنظيم الأسرة والتطعيمات الروتينية والنظافة العامة.