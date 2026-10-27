رسمياً: آبل تفجر مفاجأة وتطلق iPad Mini بشاشة OLED ومعالج خارق



أطلقت شركة آبل أخيرًا جهاز iPad Mini بشاشة OLED، وهو أنحف وأكثر متانة، ومزود بمعالج A20 Pro القوي. يتميز هذا الجهاز اللوحي الصغير بشاشة OLED Super Retina XDR، وهيكل مقاوم للماء والغبار بمعيار IP67، وأداء ذكاء اصطناعي مُحسّن بفضل نظام iPadOS 27. إليك أهم مواصفات الجهاز

مواصفات وميزات جهاز iPad Mini



يأتي جهاز iPad mini الأحدث بتصميم فائق النحافة ومواصفات ثورية تضعه في فئة متقدمة من الأداء الفائق والذكاء الاصطناعي.

تأتي الشاشة بتجربة بصرية مذهلةوبدقة تبلغ 2316 × 1512 بكسل ويأتي الجهاز بسُمك ضئيل لا يتعدى 5.4 ملم، ووزن خفيف يبلغ 255 جراماً لنسخة الواي فاي و263 جراماً لنسخة البيانات، مع دعم معيار IP67 لمقاومة الماء والغبار.

يعمل الجهاز بمعالج أبل الأحدث A20 Pro المستخدم في هواتف iPhone 18 Pro، والذي يقدم قفزة هائلة في الأداء مقارنة بالجيل السابق (A17 Pro)؛ حيث أصبح أسرع بنسبة 60% في المعالجة المركزية، و2.7 مرة في الرسوميات، و4.5 مرة في مهام الذكاء الاصطناعي.

على الجانب الآخر يأتي الجهاز بتقنية صوت مبتكرة تخرج الأصوات مباشرة من الشاشة بفضل تقنية Acoustic Display، مما يلغي الحاجة لفتحات المكبرات التقليدية، مع الاحتفاظ بمستشعر Touch ID في الزر العلوي.

جهاز iPad mini

أما عن مواصفات التصوير فقد نقلت شركة أبل الكاميرا الأمامية والتي تاتي بدقة 12 ميجابكسل إلى الحافة الأفقية لتوفير زاوية مثالية لمكالمات الفيديو، بينما تدعم الكاميرا الخلفية (بدقة 12 ميجابكسل) تصوير فيديو 4K بـ 60 إطاراً في الثانية يدعم الهاتف أيضا تكنولوجيا Wi-Fi 7 وBluetooth 6، وتعتمد النسخة الخلوية على مودم Apple C2 5G الذي يعمل عبر شريحة eSIM الرقمية فقط كما يعمل بنظام iPadOS 27 المدعوم بمساعد Siri المتطور، مع توافق كامل مع قلم Apple Pencil Pro.

سعر وتوافر جهاز iPad Mini



يتوفر جهاز iPad Mini بألوان متعددة، مثل الأسود الداكن والوردي الفاتح. أما سعر الجهاز اللوحي الجديد فهو كالتالي:

128 جيجابايت واي فاي: 699 دولارًا | 749 يورو | 82900 روبية

جهاز واي فاي بسعة 256 جيجابايت: 799 دولارًا | 879 يورو | 94,900 روبية هندية

جهاز واي فاي بسعة 512 جيجابايت: 999 دولارًا | 1129 يورو | 118900 روبية هندية

سعة 128 جيجابايت (شبكة خلوية): 849 دولارًا أمريكيًا | 919 يورو | 100,900 روبية هندية

سعة 256 جيجابايت مع دعم الاتصال الخلوي: 949 دولارًا أمريكيًا | 1049 يورو | 112900 روبية