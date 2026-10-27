محمد عبد الجليل: كثرة التعاقدات "بوظت أوضة لبس الأهلي"

يرى محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن كثرة التعاقدات التي أبرمها الأهلي من الخارج ومن اندية الدوري المصري تسببت في انهيار اوضة ليس الاهلي

وقال عبد الجليل في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام : كثرة التعاقد التي ابرمها الاهلي من الخارج واللاعبين الذين تعاقد معاهم من الزمالك من اندية الدوري تسببت فيما وصل اليه النادي.

واضاف: أين ابناء النادي الاهلي، تشكيل الاهلي اصبح جميعه لاعبين من خارج ابناء النادي، وهذا الأندية لها احترامها لكن طبيعة الاهلي اعتادت على البطولات

وتابع: ادارة الاهلي اخطات في التعاقد مع الحسين عموتة ومازالوا يكابرون حتى لا يتم انتقاد الادارة بكثرة التعاقد مع المدربين في السنوات الماضية