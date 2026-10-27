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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رحلة كفاح استثنائية.. هاري كين من حارس مرمى إلى أفضل لاعب في العالم

هارى كين
هارى كين
نورهان عادل

سلط الإعلامي إسلام صادق الضوء على الرحلة الكروية للنجم الإنجليزي هاري كين، الذي بدأ مشواره في كرة القدم حارس مرمى، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز المهاجمين في العالم، ويتوج بجائزة الكرة الذهبية «بالون دور».

وكتب إسلام صادق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هاري كين.. الطفل الذي بدأ مشواره الكروي حارس مرمى ليصبح أفضل لاعب ومهاجم في العالم بالون دور».

وجاء تتويج كين، البالغ من العمر 33 عامًا، بالجائزة بعد موسم تهديفي استثنائي بقميص بايرن ميونخ الألماني ومنتخب إنجلترا، بعدما سجل 61 هدفًا خلال 51 مباراة، ليؤكد قدراته التهديفية ومكانته بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

ونجح المهاجم الإنجليزي في تسجيل 36 هدفًا بالدوري الألماني، متقدمًا بفارق 17 هدفًا على أقرب منافسيه، في حصيلة تعكس تفوقه الهجومي خلال الموسم.

وعلى الصعيد الدولي، سجل كين 12 هدفًا مع منتخب إنجلترا خلال الموسم، بينها ستة أهداف في كأس العالم، ليواصل تألقه على المستويين المحلي والدولي.

وتجسد رحلة كين من حارس مرمى في بداياته إلى مهاجم يتصدر المشهد الكروي العالمي قصة تطور استثنائية، توجها بالوصول إلى قمة الجوائز الفردية في كرة القدم.

إسلام صادق هاري كين الكرة الذهبية فيسبوك

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