إعلامي يكشف تفاصيل عقوبة الأهلي ضد أحمد رضا.. ودور الشناوي في إنهاء الأزمة

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن آخر تطورات أزمة أحمد رضا، لاعب الأهلي، مع الجهاز الفني، عقب المشادة التي جمعته بالمدرب الحسين عموتة ومساعده هشام الزاهد قبل مباراة القناة، مشيرًا إلى أن اللاعب يرغب في الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أحمد رضا

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، المذاع على قناة "Modern MTI": "أحمد رضا تقبل العقوبة المالية الموقعة ضده، والبالغة 150 ألف جنيه، بسبب دخوله في مشادة مع الحسين عموتة".

وأضاف: "علم ستاد مصر أن أحمد رضا، بوساطة من محمد الشناوي قائد الفريق، سيعتذر للمدير الفني أمام اللاعبين عن الطريقة التي تحدث بها مع عموتة ومساعده هشام الزاهد قبل مباراة القناة".

وتابع: "أحمد رضا لا يرغب في الاستمرار مع الأهلي، بعيدًا عن الأزمة الأخيرة مع الجهاز الفني، إذ يرغب في الرحيل خلال يناير المقبل".

واختتم زيدان تصريحاته قائلًا: "يرتبط اللاعب بعلاقات جيدة مع نادي البنك الأهلي، الذي قضى فيه فترة الإعارة الموسم الماضي، وهو ما دفعه للتواصل مع أحد المسؤولين داخل النادي، والتأكيد على ترحيبه بالعودة، حتى لو بشكل نهائي".