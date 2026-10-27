أحمد جلال يكشف تصريحات مدرب السكة الحديد عن مواجهة الأهلي في كأس مصر



كشف أحمد جلال عن تصريحات محمد حليم مدرب السكة الحديد، بشأن أداء النادي الأهلي ومواجهتهما المرتقبة في كأس مصر.

وكتب أحمد جلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«محمد حليم مدرب السكة الحديد : الأهلي يتحسن.. ومباراتنا معه في كأس مصر.. صعبة على الطرفين».

و جاء تأهل نادى السكه الحديد عقب الفوز المهم الذي حققه بقيادة المدرب محمد حليم على حساب نظيره فريق النصر ومن المقرر أن تقام المواجهة المرتقبة بين السكة الحديد والأهلي يوم السبت الموافق 7 نوفمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي.