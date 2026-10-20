قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: طرح مشروع أبو قير يتضمن إقامة منطقة سياحية ومنح امتيازات للمطورين الصناعيين
الأسبوع المقبل.. موعد بداية التوقيت الشتوى 2026 فى مصر
وفاة شقيق المطرب الشعبي حكيم.. ومصطفى كامل ينعيه
ترامب يهدد زيلينسكي بعواقب سيئة ويضغط لإنهاء الحرب الأوكرانية
منتدى مصر 2026.. 95 مليون مستفيد من المبادرات الرئاسية.. صحة المواطن تحدد أولويات المرحلة المقبلة
منتدى مصر 2026 يواصل جلساته لليوم الثاني.. الإسكان والصحة والاقتصاد على طاولة النقاش
يضغط على زيلينسكي لإنهاء الحرب.. ترامب: قدمنا الكثير لأوكرانيا ولم نحصل على شيء
نشأت الديهي محذرًا وزير المالية الإسرائيلي: أنت بتلعب بالنار
الولايات المتحدة تقترب من إبرام صفقة مع روسيا للإفراج عن عدد من الأمريكيين المحتجزين
مات مع أمه في حادث أسيوط| مدرسة بالمنيا تنعى الطالب ياسين وتؤكد: كان رايح يتعالج من السرطان
أحمد موسى: ما بدأناه في 2014 لازم يخلص لصالح البلد والأوضاع نار على كل حدودها
من 31 إلى 60 ألف ميجاوات.. أحمد موسى يتحدث عن تطور شبكة الكهرباء في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الديهي: مصر أنجزت مشروعات كبرى رغم الحروب والأزمات الاقتصادية.. والحفاظ على استقرارها مسئولية وطنية

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
قسم التوك شو

أكد الإعلامي نشأت الديهي أن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في مجالات الأمن والتنمية والبنية التحتية، رغم التحديات الاقتصادية والحروب والأوبئة، مشددًا على أن الحفاظ على استقرار البلاد ومقدراتها يمثل أولوية وطنية.

مصر ضاعفت مساحة المعمور من 7% إلى أكثر من 14%

وقال الديهي، خلال تقديم برنامجه «بالورقة والقلم» على فضائية «Ten»، مساء الثلاثاء، إن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في الحفاظ على حدودها، والقضاء على الإرهاب، وتجنب التورط في حروب خارجية، إلى جانب مضاعفة مساحة المعمور من نحو 7% إلى أكثر من 14%، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف أن ما تحقق في مصر خلال السنوات الماضية يعكس حجم المشروعات والإنجازات التي نُفذت خلال فترة زمنية قصيرة، موضحًا أن مشروعات الطرق والأنفاق والمدارس والجامعات وغيرها من مشروعات البنية التحتية كان من الممكن أن يستغرق تنفيذها عقودًا.

وأوضح أن هذه الإنجازات تحققت في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة، بالتزامن مع الحروب والأوبئة والأزمات الدولية، مشيرًا إلى أن تلك التحديات كان من الممكن أن تمثل مبررات للتوقف عن تنفيذ المشروعات، لكن الدولة واصلت العمل واستكمال خطط التنمية.

وأشار الديهي إلى أن مصر نجحت كذلك في القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة، وتوفير بيئة عمرانية أكثر أمانًا للمواطنين، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن مسار يستهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد أنه حرص، خلال ظهوره الإعلامي وكتاباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على نقل ما شاهده بنفسه وما يؤمن بصحته، مشددًا على أنه لم يتعمد تقديم معلومات تخالف الحقيقة، وأن حديثه عن إنجازات الدولة ينطلق، بحسب قوله، من قناعة شخصية وحرص على مصلحة البلاد.

وأضاف أن مصر تمثل قيمة كبيرة لأبنائها وللأمتين العربية والإسلامية، معتبرًا أن الحفاظ على مكانتها واستقرارها مسؤولية وطنية، وأن المصريين بحاجة إلى وطن قوي ومستقر بقدر حاجة الوطن إلى جهود أبنائه.

وانتقد الديهي ما وصفه بحالة غير مسبوقة من الإنكار والتشويه في المشهد الإعلامي المصري، مشيرًا إلى أن الدفاع عن الدولة وما تحقق فيها من إنجازات قد يواجه انتقادات، لكنه أكد أن دافعه يظل، وفق تعبيره، الحرص على مصلحة مصر.

واختتم حديثه بالتعليق على العمل المعارض، قائلًا: «أسهل شغلانة وأكسبها هي المعارضة»، مضيفًا: «الحكومة مش محتاجة حد يدافع عنها، وهي ليست مثالية، واللي بنطلع نقوله هو ليس دفاعًا عن وزير، ولكن دفاع عن قرار أنا مقتنع به».

نشأت الديهي استقرار مصر مشروعات التنمية البنية التحتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي

مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

الرئيس السيسي

باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى

الأهلي

تجديد عقود لاعبي الأهلي.. تطورات موقف محمد هاني وياسر إبراهيم وبن شرقي

أمير بنهاشم

الزمالك يجهز مفاجأة مغربية لخلافة معتمد جمال

المتوفي

الحزن يخيم على قرية شارونة بالمنيا بعد وفاة مدير بنك في حادث الطريق الغربي

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

ضبط مخزني دقيق دون ترخيص و3 محلات مخالفة خلال حملة رقابية بالقصير

صورة موضوعية

تدريب موظفي محافظة البحر الأحمر على الإطفاء والإنقاذ ومواجهة الطوارئ

حملة سرفيس

ضبط 18 سيارة مخالفة خلال حملات مكبرة على السرفيس والتاكسي بالفيوم

بالصور

يسرا تتألق في اليوم الخامس من مهرجان الجونة بفستان ذهبي لامع |شاهد

يسرا
يسرا
يسرا

بفستان أزرق.. ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في خامس يوم من مهرجان الجونة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

تناول الطعام بعد العشاء أخطرها.. 6 عادات يومية تهدد صحة الكبد

عادات يومية تهدد صحة الكبد
عادات يومية تهدد صحة الكبد
عادات يومية تهدد صحة الكبد

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان.. فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد