الديهي: الرئيس السيسي استلم البلد وكانت في حالة صعبة كانت شبه دولة وشبه مؤسسات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن منتدى مصر 2026 لم يكن منتدى لتقديم كشف حساب للحكومة الحالية فقط، ولكن للحكومات السابقة أيضًا.



وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، "الرئيس استلم البلد في 2013 و2014 وكانت في حالة صعبة كانت شبه دولة وشبه مؤسسات، وفيه ناس استاءت من هذا الكلام وأنا اليوم أقدم برهان على أن الرئيس لم يكن مبالغا عندما قال إنه استلم شبه دولة وشبه مؤسسات".



وتابع: "كنت افتش في بعض الأوراق القديمة وجدت مقال أنا كنت كاتبه يوم 9 أكتوبر 2007 من 20 سنة عنوان المقال كان صادم "وطن على كرسي متحرك" أخذت أقرأ ما سطرته يدي منذ 20 عام وأنا بقول أننا وطن يسير بلا جدول أعمال وبلا أجندة أعمال".



واستطرد: "كنت أنظر لبلادي وكنت متألم لماذا صارت مصر في حالة شيوخة وفي حالة كساح، كتبت هذا المقال منذ 20 عامًا وكنت بحلم وبقول متى يتحقق الحلم ونبقى دولة فتية وعفية ودولة فيها نشاط وأنا بتابع اليوم كنت أتساءل هل مازالنا نجلس على كرسي متحرك؟، قولت لا والله معاذ الله وهذا ليس نقد لأحد ولا مدح في أحد ولكن اليوم بعد مرور 20 عامًا وبعد ما كنت واقف في حالة إحباط أنظر لبلادي نظرة فيها تفاؤل رغم كل الظروف المحيطة".