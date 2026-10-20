نشأت الديهي: القاهرة تستعيد رونقها مع انتقال المؤسسات للعاصمة الإدارية

أكد الإعلامي نشأت الديهي أن الدولة المصرية حققت خطوات واسعة في تطوير البنية التحتية وإعادة إعمار المدن، مشيرًا إلى أن القاهرة بدأت تستعيد رونقها مع انتقال المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

القاهرة تستعيد رونقها مع انتقال المؤسسات للعاصمة الإدارية

وقال الديهي، خلال تقديم برنامجه «بالورقة والقلم» على فضائية «Ten»، مساء الثلاثاء، تعليقًا على جلسة العمران والتنمية الحضارية ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إن مشروعات تطوير البنية التحتية والتنمية العمرانية تمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح أن انتقال المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة أتاح الفرصة أمام القاهرة لاستعادة رونقها، من خلال تنفيذ أعمال التطوير والتجميل، لافتًا إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لتطوير البنية التحتية وإعادة إعمار العديد من المناطق في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قدم شرحًا وافيًا بشأن العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، ورد على التساؤلات المطروحة، موضحًا أن حديثه عكس إلمامًا بالتفاصيل المتعلقة بالمشروعات العمرانية وخطط الدولة في هذا المجال.

وتطرق الديهي إلى مشاركة وزير النقل في جلسة التنمية الحضارية، مشيرًا إلى أهمية مشروعات البنية التحتية للنقل والموانئ في دعم خطط التنمية الشاملة.

وأكد أن مشروعات النقل لا تقتصر على إنشاء الطرق والكباري، بل تشمل إقامة محاور مرورية رئيسية تمثل شرايين للتنمية، وتسهم في توطين الصناعة وتعزيز الاستقرار المجتمعي وتحسين جودة الحياة.

ولفت إلى استعراض وزيرة الإسكان، خلال المنتدى، حصيلة تنفيذ استراتيجية الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة وتوفير السكن الآمن للمواطنين، في إطار الجهود المبذولة لتحسين الظروف المعيشية وتطوير البيئة العمرانية.

وشدد الديهي على أهمية التكامل بين مشروعات النقل والإسكان والتطوير الحضاري، بما يدعم مسار التنمية الشاملة ويعزز قدرة المدن المصرية على استيعاب متطلبات النمو، ويسهم في توفير حياة أفضل للمواطنين.