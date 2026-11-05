مصطفى بكري: انفجارات جزيرة قشم الإيرانية تهدد بتصعيد عسكري خطير.. وطهران تتوعد بالرد على أي تحرك أمريكي

أكد الإعلامي مصطفى بكري وقوع تفجيرات في جزيرة قشم الإيرانية، مشيراً إلى أن إيران ردت بإسقاط مسيّرات أمريكية، في تطور ينذر بتصعيد عسكري خطير في منطقة الخليج ومضيق هرمز.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن طهران وجهت رسائل تحذيرية شديدة اللهجة، أكدت خلالها أن أي محاولة لفرض أمر واقع عسكري أو ممارسة ضغوط بالقوة ستواجه بردود قوية، كما تضمنت التحذيرات تهديدات بالرد على القواعد العسكرية الأمريكية في عدد من الدول الأوروبية.

إمدادات الطاقة العالمية

وتابع أن هذه التطورات تكتسب أهمية استراتيجية بالغة، نظراً للموقع الجغرافي لجزيرة قشم، التي تقع بالقرب من مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية لنقل النفط والغاز في العالم، والذي تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة العالمية.