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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.. رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي وفد بنك التنمية الصيني CDB

شيخون: التعاون بين اقتصادية قناة السويس وبنك التنمية الصيني يدفع العلاقات المصرية الصينية لآفاقٍ أرحب
شيخون: التعاون بين اقتصادية قناة السويس وبنك التنمية الصيني يدفع العلاقات المصرية الصينية لآفاقٍ أرحب
محمد الغزاوى

التقى مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، وفد بنك التنمية الصيني CDB، برئاسة  هوانج جيشيانج، رئيس البنك؛ وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودعم مشروعات التطوير المختلفة بالهيئة، هذا 

شيخون: التعاون بين اقتصادية قناة السويس وبنك التنمية الصيني يدفع العلاقات المصرية الصينية لآفاقٍ أرحب

وقد حضر اللقاء: الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، والربان محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، وعدد من القيادات التنفيذية للجانبين.

وفي مستهل اللقاء قدم  مصطفى شيخون، تعريفًا باقتصادية قناة السويس ودورها البارز في تعزيز التجارة والاستثمار عالميًّا، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين قارات العالم، مدعومةً باتفاقيات التجارة الحرة الدولية مع مختلف الدول، الأمر الذي يسمح بنفاذية غير مسبوقة لمختلف الأسواق بأكثر من نحو 3.5 مليار مستهلك، مشيرًا إلى دور التكامل بين المناطق الصناعية والمواني التابعة للهيئة في هذا الصدد؛ حيث تستهدف توطين الصناعة والأنشطة اللوجستية لـ21 قطاعًا مختلفًا أبرزها؛ صناعات الطاقة المتجددة والوقود الأخضر، وصناعة الأدوية والمادة الفعالة، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والأنشطة اللوجستية وخدمات المواني البحرية.

كما أضاف رئيس اقتصادية قناة السويس أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا بتعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين؛ حيث تمثل المنطقة الاقتصادية المنصة المصرية الأهم لجذب الاستثمار العالمي، مؤكدًا أن التعاون مع بنك التنمية الصيني يفتح آفاقًا رحبة لدفع تلك الشراكة إلى مجالاتٍ متنوعة أهمها المشروعات الاستثمارية داخل الهيئة، ومشروعات تطوير البنية التحتية والمرافق لتلبية الطلب المتنامي على الاستثمار بالهيئة، مبديًا تطلعه للعمل المشترك لتحقيق التنمية للبلدين.

من جانبه أعرب رئيس بنك التنمية الصيني CDB، عن اعتزازه بالتعرف على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن كثب، والقطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة بها، مشيدًا بدورها في دعم الشركات الصينية بمختلف أنشطتها، كما أوضح أن بنك التنمية الصيني يمتلك قاعدة عريضة من العملاء بمجتمع الأعمال الصيني، ومبديًا استعداد البنك للترويج للهيئة ومشروعاتها بين عملائه، كما لفت إلى أن دور البنك لا يتوقف فقط عند تقديم الخدمات التمويلية المتنوعة بل يمتد لتقديم الاستشارات الفنية المتخصصة والدراسات الاقتصادية المعمقة، مشيرًا إلى التعاون الممتد مع المؤسسات المالية المصرية في عدد من المشروعات الكبرى، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون مع الهيئة في ظل التقارب الكبير بين مصر والصين.

السويس قناة السويس اقتصادية قناة السويس المنطقة الشمالية

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