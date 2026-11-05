بنك التعمير والإسكان يفتتح فرعه الجديد بمدينة الفيوم الجديدة

أعلن بنك التعمير والإسكان عن افتتاح فرعه الجديد بمدينة الفيوم الجديدة، يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي شبكة فروع البنك إلى 99 فرعًا منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وشهد الافتتاح حضور يحيى أبو الفتوح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، ومحمد جميل نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، ووليد مطر مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والتمويل العقاري والفروع، إلى جانب عدد من قيادات البنك، وذلك في ختام جولة تفقدية شملت عددًا من فروع البنك بمحافظتي بني سويف والفيوم.

ويأتي افتتاح الفرع الجديد في إطار استراتيجية بنك التعمير والإسكان للتوسع والانتشار الجغرافي، وتعزيز تواجده بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال التوسع المدروس بشبكة فروعه والوصول إلى المناطق الواعدة التي تشهد نموًا عمرانيًا واقتصاديًا، بما يعزز قدرته على الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء وتقديم خدمات وحلول مصرفية متكاملة تلبي احتياجاتهم، كما يأتي ذلك اتساقًا مع توجهات البنك المركزي المصري لدعم جهود الشمول المالي، ويعكس حرص البنك على مواكبة خطط الدولة للتنمية العمرانية والاقتصادية، وتعزيز دوره كشريك مصرفي فاعل في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، أعرب يحيى أبو الفتوح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بمواصلة البنك تنفيذ خططه التوسعية الطموحة نحو النمو والتطوير، مؤكدًا حرص البنك على تعزيز انتشاره الجغرافي وتوسيع نطاق تقديم خدماته ومنتجاته المصرفية بمستويات عالية من التميز والكفاءة لمختلف شرائح العملاء، اتساقًا مع استراتيجيته ورؤيته الهادفة إلى أن يصبح في مقدمة الاختيارات البنكية بالسوق المصرفي المصري، من خلال تقديم خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة، والارتقاء بمستويات خدمة العملاء، وترسيخ ثقتهم بالبنك.

وأضاف أن افتتاح فرع الفيوم الجديدة يعكس توجه البنك نحو مواكبة خطط الدولة للتنمية العمرانية، وتعزيز تواجده بالمجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال توفير باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات تلك المجتمعات وتدعم نشاطها الاقتصادي، بما يعزز دور البنك كشريك مصرفي فعال في دعم خطط الدولة التنموية والتوسعية، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز النشاط الاستثماري، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار أبو الفتوح إلى أن مدينة الفيوم الجديدة، باعتبارها إحدى مدن الجيل الثالث، تمتلك مقومات واعدة تؤهلها لاستقطاب الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية، بما يعزز فرص النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة، ويخلق احتياجات متزايدة للخدمات والحلول المصرفية التي تواكب تطور المدينة وتلبي متطلبات سكانها والمستثمرين بها، لافتًا إلى حرص البنك على مواكبة هذا التطور من خلال تعزيز تواجده بالمدن الجديدة، بما يتماشى مع توجهاته لترسيخ مكانته كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة بالسوق المصرفي المصري.

ومن جانبه، أوضح محمد جميل نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن البنك يضع ضمن أولوياته تنفيذ خطط توسعية مدروسة تستهدف تعزيز تواجده بالمناطق ذات المقومات الواعدة، واختيار المواقع الأكثر ملاءمة للتوسع، استنادًا إلى دراسة المتغيرات الاقتصادية وتحليل الفرص المتاحة بمختلف المناطق، والاستفادة من البيانات والمؤشرات التحليلية، بما يضمن تحقيق أفضل تغطية جغرافية وكفاءة الانتشار، وتيسير وصول الخدمات المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء.

وأضاف أن هذه الخطط تستهدف توسيع قاعدة عملاء البنك والوصول إلى شرائح جديدة، وتيسير حصولهم على مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية، بما يعزز كفاءة شبكة الفروع، ويدعم استراتيجية البنك لتحقيق النمو المستدام وترسيخ مكانته التنافسية بالسوق المصرفي المصري.

وفي سياق متصل، أوضح وليد مطر مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والتمويل العقاري والفروع ببنك التعمير والإسكان، أن الفرع الجديد تم تصميمه وتجهيزه وفقًا لأحدث المعايير الهندسية والإنشائية، مع تزويده بالبنية التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة العمليات التشغيلية وتيسير تقديم الخدمات للعملاء.

وأضاف أن البنك يحرص على توفير كوادر بشرية مؤهلة ومدربة من موظفي الفروع، والاهتمام بتطوير قدراتهم ومهاراتهم المهنية بشكل مستمر، بما يمكنهم من تقديم خدمات مصرفية بكفاءة واحترافية، والاستجابة لاحتياجات العملاء بمستويات متميزة من الجودة والسرعة، بما يسهم في الارتقاء بتجربتهم المصرفية وتعزيز مستويات رضاهم وثقتهم بالبنك.

وأشار إلى حرص البنك على توفير بيئة مصرفية متطورة تواكب المستجدات المتسارعة في القطاع المصرفي، وتتيح تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، وتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة وتعزيز جودة تجربتهم المصرفية.