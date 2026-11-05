بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات

رفع بنك إنجلترا (المركزي البريطاني)، اليوم /الخميس/، سعر الفائدة إلى 4% في محاولة لكبح جماح ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في إيران.

وفي خطوة كان متوقعة على نطاق واسع، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليبلغ 4% بدلاً من 3.75%.. حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

ويُعزى السبب الرئيسي وراء ارتفاع التضخم هذا العام إلى الزيادة الحادة في تكاليف الوقود نتيجة الحرب في إيران والاختناقات الناجمة عنها في مضيق هرمز، والتي أدت إلى الضغط على إمدادات النفط والغاز العالمية.

وتُعد زيادة اليوم، هي الأولى من نوعها منذ شهر سبتمبر 2023؛ حيث تصويت ثمانية من صانعي السياسات لصالح رفع الفائدة بربع نقطة، بينما طالب عضو واحد بزيادة أكبر بنصف نقطة.

وأوضح البنك أن الأدلة التي تشير إلى انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع الأخرى والأجور لا تزال محدودة، مضيفا أن الاقتصاد أثبت مرونة أكبر من المتوقع، رغم ترجيحات تباطؤ النمو في الأرباع القادمة.

ويتوقع بنك إنجلترا أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين ذروته عند 4.9% في الربع الثاني من العام المقبل، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023.

ومن المرجح أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى ما دون المستهدف البالغ 2% في عام 2029، استنادا إلى مسار مفترض لسعر الفائدة الرئيسي يبلغ ذروته بين 4.75% و5%. ويعني ذلك أن البنك قد يحتاج إلى زيادة الفائدة مرة أو مرتين إضافيتين فقط.