الحكومة التشيكية تخطط لسحب الدعم المالي عن قمة براغ للدفاع

تعتزم الحكومة التشيكية سحب الدعم المالي المخصص لـ"قمة براغ للدفاع"، وهو مؤتمر أمني دولي رفيع المستوى يشارك فيه كبار مسئولي حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأوروبا والولايات المتحدة.

ووفقا لما أفاد به "راديو براغ"، تقترح وزارة الدفاع إلغاء اتفاقية تمويل مدتها ثلاث سنوات مع "المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية"، ومقره بريطانيا، ومن المقرر أن تنظر حكومة رئيس الوزراء، في المقترح يوم الاثنين المقبل.

وبموجب هذا المقترح، سيتم إلغاء المساهمة السنوية البالغة 1.875 مليون يورو (ما يعادل نحو 45.5 مليون كرونة تشيكية) لعام 2027، حيث تُعزي وزارة الدفاع هذه الخطوة إلى مساعي توفير موازنة الدولة.

من جهته، حذر رئيس الوزراء السابق بيتر فيالا، من أن هذا القرار قد يُضعف مكانة جمهورية التشيك الدولية.