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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعاون بين جامعة المنوفية ومحكمة شبين الكوم الابتدائية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

التقى الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، المستشار إبراهيم أبو زهرة، رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ سيادة القانون، وحضر اللقاء الدكتور منصور محمد القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشار الدكتور حسام عريض نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار القانونى لرئيس الجامعة.

جاء اللقاء في ضوء أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقضائية، وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز دور المؤسسات الوطنية في خدمة المجتمع وتحقيق الصالح العام.

وأكد الدكتور أحمد القاصد اعتزازه بالتعاون مع المؤسسة القضائية، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تقوم به المحاكم المصرية في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لاستقرار المجتمع وبناء الدولة، مؤكدًا أن جامعة المنوفية تحرص على مد جسور التواصل والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية، وإيمانًا بأهمية تكامل الأدوار لتحقيق أهداف التنمية.

ومن جانبه، أعرب المستشار إبراهيم أبو زهرة عن تقديره لدور جامعة المنوفية باعتبارها إحدى المؤسسات العلمية والوطنية العريقة بالمحافظة، مشيدًا بما تشهده الجامعة من تطور في مختلف المجالات التعليمية والبحثية والطبية والمجتمعية، ومؤكدًا أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويخدم المواطنين.

ويأتي اللقاء تأكيدًا على أهمية التواصل المؤسسي وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات، بما يعزز دورها في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية بمحافظة المنوفية.

المنوفية محافظة المنوفية جامعة المنوفية يلتقي رئيس محكمة شبين

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