أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المسئولية المشتركة لكل من بلاده والصين والولايات المتحدة الأمريكية، في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وقال بوتين - خلال كلمته في القمة الثلاثية التي جمعته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينج في مدينة (شنتشن) جنوبي الصين، اليوم الخميس - "يجب على الدول الثلاث، باعتبارها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، تحمل مسئولية الحفاظ على منظومة القانون الدولي وتعزيزها" مشيرا إلى أن هناك مصالح مشتركة عديدة بين الدول الثلاث بشأن تسوية النزاعات الإقليمية، بما في ذلك الصراع في أوكرانيا.

وأكد بوتين أن روسيا والصين والولايات المتحدة إلى جانب شعوبها تمتلك القدرة على الإسهام بصورة فعالة في تعزيز الأمن والاستقرار العالميين.. مُشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تعاونا بناء وشراكة تقوم على الاحترام المتبادل والمساواة وتحقيق التوازن في المصالح.

ويعقد الاجتماع الثلاثي التاريخي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، فيما تترقب الأوساط السياسية ما إذا كان اللقاء سيفضي إلى تفاهمات كبرى أم سيقتصر على مناقشة ملفات محددة في إطار زمني قصير.