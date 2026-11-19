يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس، جلسة مشاورات مغلقة لبحث تطورات الأوضاع في لبنان ومدى تنفيذ القرار 1701، تعقبها جلسة إحاطة سنوية بشأن أعمال لجانه الثلاث المعنية بمكافحة الإرهاب وتنفيذ العقوبات الدولية ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ومن المقرر أن يستمع المجلس، خلال المشاورات الصباحية، إلى إحاطتين من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، والقائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، بشأن تقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار 1701 الصادر عام 2006، والذي دعا إلى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله، ووضع ترتيبات أمنية في جنوب لبنان.

ومن المتوقع أن تتناول المشاورات الوضع الأمني على طول الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، والتحديات التي تواجه تنفيذ القرار، إلى جانب دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» والترتيبات المتعلقة بمستقبل وجودها.

وفي جلسة منفصلة تليها ، يتلقى المجلس إحاطته السنوية بشأن أنشطة اللجان الثلاث المعنية بمكافحة الإرهاب، وتشمل لجنة العقوبات المفروضة على تنظيمي "داعش" و"القاعدة" المنشأة بموجب القرارات 1267 و1989 و2253، ولجنة مكافحة الإرهاب المنشأة بموجب القرار 1373، ولجنة القرار 1540 المعنية بمنع وصول أسلحة الدمار الشامل إلى الجهات الفاعلة من غير الدول.

ومن المنتظر أن تستعرض الإحاطة التقدم المحرز في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتعاون بين اللجان الثلاث في مواجهة التهديدات الإرهابية، بما في ذلك تنفيذ العقوبات وتبادل المعلومات وتعزيز القدرات الوطنية للدول الأعضاء.

وتأتي الجلستان ضمن برنامج عمل مجلس الأمن لشهر نوفمبر الجاري، الذي تتولى لاتفيا رئاسته الدورية، في ظل استمرار اهتمام المجلس بالتطورات الأمنية في الشرق الأوسط والتهديدات المرتبطة بالإرهاب الدولي وانتشار الأسلحة.