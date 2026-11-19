أجرى المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، جولة مفاجئة، علي محطتي مياه أبو صوير الكبرى، والمنطقة الصناعية، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على الحالة الفنية وانتظام الأداء والوقوف على معدلات التشغيل، ومراحل إنتاج مياه الشرب، ما يضمن استدامة وانتظام خدمات مياه الشرب للمواطنين بالمناطق والقرى المخدومة.

وشملت جولة المهندس أحمد التراس، تفقد مختلف مكونات محطة مياه أبوصوير الكبري والتي تبلغ طاقتها التصميمية 34 الف متر مكعب يوم، حيث تابع الحالة الفنية لمراحل التشغيل، والاطمئنان على انتظام سير العمل، كما اطلع على منظومة التشغيل وإجراءات التعامل الآمن معها، وتطبيق برامج الصيانة الوقائية، بما يحافظ على كفاءة المعدات ويضمن استمرارية تقديم خدمات مياه الشرب للمواطنين بالمستوى المطلوب.

كما فاجأ رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، محطة مياه المنطقة الصناعية، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على الحالة الفنية لمكونات المحطة ومراجعة منظومة التشغيل، والاحتياجات المطلوبة والأعمال التي تستلزم التدخل، وتحديد الملاحظات الفنية بدقة ووضع تصور متكامل للأعمال اللازمة للارتقاء بأداء المحطة، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 8000 متر مكعب يوم، وتخدم عددًا من القرى والمناطق منها العطارة، والواصفية، وخلاف موسى وحمود موسى، والورشة، والكرايم، إلى جانب عدد من القرى والمناطق الأخرى، وهو ما يعكس أهمية المحطة في توفير خدمات مياه الشرب للمواطنين بنطاق الخدمة.

وتابع المهندس أحمد التراس، خلال جولته المفاجئة علي محطتي أبوصوير والمنطقة الصناعية، كفاءة التشغيل والانتاج، والوقوف على كفاءة الأداء الفني ومراحل تنقية المياه، والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات القياسية المعتمدة، مؤكداً أن جودة مياه الشرب تأتي في مقدمة أولويات العمل، حيث يتم ضبط جودة مياه الشرب وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها، لعمل التحاليل المطلوبة يوميًا للتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية والصحية المعتمدة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة، بما يضمن سلامة المياه المنتجة والحفاظ على جودتها.

وتضمنت جولة المهندس أحمد التراس، متابعة منظومة العمل وإجراءات سحب وتحليل عينات المياه بمختلف مراحل الإنتاج، ومتابعة نتائج الفحوصات الدورية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب، مؤكدًا أهمية الالتزام ببرامج المراقبة والتحليل المستمر، ودقة تسجيل النتائج، بما يضمن سلامة المياه المنتجة والحفاظ على جودتها قبل وصولها إلى المواطنين.

كما أكد المهندس أحمد التراس، على أهمية الالتزام ببرامج الصيانة الوقائية والمراجعة الدورية لجميع مكونات المحطة، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع الأعطال بعد حدوثها، مؤكدًا أن الحفاظ على الحالة الفنية للمحطات يتطلب المتابعة المستمرة والانضباط في تنفيذ إجراءات التشغيل والصيانة، باعتبارهما من الركائز الأساسية لضمان استدامة الخدمة وجودتها، بالاضافة الي الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لوسائل التأمين والحماية والاستعداد للتعامل الفوري مع أي طوارئ.