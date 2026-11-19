وافق الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، على تخصيص قطعة أرض بمساحة 50 فدانًا بمنطقة الأحياء بمدينة الغردقة، بجوار جامعة الغردقة، لإنشاء فرع جديد لجامعة الأزهر، في خطوة تستهدف توسيع فرص التعليم الجامعي الأزهري أمام أبناء المحافظة، وتخفيف أعباء السفر والانتقال إلى المحافظات الأخرى لاستكمال دراستهم.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ وفدًا من جامعة الأزهر، لبحث الترتيبات والإجراءات اللازمة لإنشاء الفرع الجديد، بحضور الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة، والدكتور عمرو رياض، مدير مركز الأعمال والاستشارات الهندسية بجامعة الأزهر، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، وإبراهيم خضر، مدير عام الشئون القانونية، والشيخ سعد عبد الحميد، رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية.

تخصيص 3 عمارات لبدء الدراسة وتجهيز مقار للجامعة

وفي إطار الاستعداد لبدء العملية التعليمية، وافق محافظ البحر الأحمر على تخصيص 3 عمارات بمنطقة البداري بمدينة الغردقة، لتوفير مقار مؤقتة للجامعة، تشمل مقرًا للطلاب، ومقرًا للطالبات، ومقرًا لأعضاء هيئة التدريس، بما يهيئ بيئة مناسبة لانطلاق الدراسة وانتظامها، بالتوازي مع تخصيص الأرض المقررة لإنشاء الفرع الجامعي.

وأكد المحافظ أهمية توفير حلول مؤقتة تتيح بدء الدراسة في أقرب وقت ممكن، دون انتظار الانتهاء من أعمال إنشاء مباني الفرع الجديد بالكامل، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار المؤقتة، بما يسمح ببدء الدراسة مع انطلاق العام الدراسي.

كلية للعلوم الأزهرية للبنات في المرحلة الأولى

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن المرحلة الأولى من المشروع ستشهد بدء الدراسة بكلية العلوم الأزهرية للبنات، على أن تضم تخصصات أصول الدين، والشريعة الإسلامية، واللغة العربية، يعقبها افتتاح كلية العلوم الأزهرية للبنين، ثم التوسع تدريجيًا في إنشاء المزيد من الكليات والتخصصات، وصولًا إلى إقامة فرع جامعي متكامل يضم مجالات علمية متعددة.

وطالب المحافظ بسرعة إعداد دراسة متكاملة تحدد الكليات والتخصصات المقترح افتتاحها خلال المرحلة الأولى، مع وضع تصور واضح للتوسعات المستقبلية، وتقدير الأعداد المتوقعة من الطلاب والطالبات، بما يضمن الاستغلال الأمثل لمساحة الأرض المخصصة، ويسهم في بناء فرع جامعي قادر على تلبية احتياجات أبناء المحافظة التعليمية خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالبحر الأحمر يمثل نقلة نوعية في منظومة التعليم الأزهري بالمحافظة، ومن المتوقع أن يسهم في تنشيط الحركة التعليمية والثقافية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالتعليم الأزهري، فضلًا عن تقليل مشقة الانتقال إلى المحافظات الأخرى لاستكمال الدراسة الجامعية.

جامعة الأزهر: الفرع الجديد يوسع نطاق الخدمات التعليمية

من جانبه، نقل الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر، تحيات وتقدير فضيلة الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، معربًا عن خالص شكره وتقديره لمحافظة البحر الأحمر، بقيادة الدكتور وليد البرقي، لموافقته على تخصيص مساحة 50 فدانًا لتكون نواة لإنشاء فرع جديد للجامعة، يقدم خدماته التعليمية لأبناء المحافظة.

واستعرض نائب رئيس الجامعة جهود الأزهر الشريف، جامعًا وجامعة، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في دعم العملية التعليمية، في ظل الإقبال المتزايد على التعليم الأزهري.

وأكد أهمية الدور الذي تؤديه جامعة الأزهر في إعداد خريجين يمتلكون التأهيل العلمي والمعرفي، مشيرًا إلى أن إنشاء فرع للجامعة في محافظة البحر الأحمر يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الاستفادة من خدماتها التعليمية، وإتاحة فرص أكبر أمام أبناء المحافظة للالتحاق بالكليات والتخصصات الأزهرية دون الحاجة إلى السفر خارجها.