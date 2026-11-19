نظمت جامعة بنها قافلة طبية متخصصة بمدرسة كفر أبو جمعة للتعليم الأساسي التابعة لمركز قليوب، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للطلاب، في إطار دور الجامعة المجتمعي وحرصها على دعم المنظومة الصحية والاهتمام بصحة النشء.



جاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب البشري، والدكتورة نرمين عدلي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص الجامعة على مواصلة تنظيم القوافل الطبية المتخصصة بالقرى والمراكز، انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية واهتمامها بصحة الطلاب، بما يسهم في الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 216 طالبا في 3 تخصصات طبية، بواقع 101 حالة في تخصص الرمد، و68 حالة أطفال، و47 حالة عظام، كما تم عمل 22 نظارة طبية، وصرف العلاج اللازم للطلاب بالمجان.