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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهمين بالتعدى على صاحب محل بأسلحة بيضاء بالقاهرة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من شخصين لقيامهما بالتعدى عليه داخل المحل ملكه بالسب وتهديده بإلحاق الأذى به بإستخدام أسلحة بيضاء بالقاهرة.


بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (مالك محل – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) ، وبسؤاله أقر بتضرره من (شخصين) لقيامهما بالتعدى عليه بالسب وتهديده بإلحاق الأذى به بإستخدام أسلحة بيضاء لخلافات بينهم حول بيع المحل الخاص به الكائن بذات الدائرة محل سكنه لرغبتهم فى شرائه.


أمكن ضبط المشكو فى حقهما (شقيقين - مقيمين بذات الدائرة) وبحوزتهما (3 أسلحة بيضاء المستخدمين فى التعدى) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى أسلحة بيضاء

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