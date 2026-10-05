الأربعاء.. انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الـ22 لرؤساء أجهزة المرور

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم الأربعاء (7/10/2026م) المؤتمر العربي الثاني والعشرين لرؤساء أجهزة المرور.



ويشارك في هذا المؤتمر رؤساء أجهزة المرور وممثليهم في الدول العربية، فضلا عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.



وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال، من بينها: تصور حول إنشاء قاعدة بيانات تحليلية مرورية عربية، توحيد خطاب التوعية العربي حول السلامة المرورية.



كما سيستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في تنظيم حركة المرور والحد من حوادث الطرقات، واحتفالات الدول العربية بأسبوع المرور العربي.



وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.