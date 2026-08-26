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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة يتابع مشروعات الإسكان البديل ويشدد على استمرار الصيانة والخدمات

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

ترأس الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمشروعات الإسكان التى أقامتها الدولة بديلًا للمناطق غير الآمنة، ومن بينها الأسمرات، ومعًا، وأهالينا، وروضة السيدة، والمحروسة، والخيالة، وذلك بحضور رؤساء أجهزة المدن المطورة وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تتابع بصورة دورية مشروعات الإسكان البديل، بما يضمن الحفاظ على ما تم إنجازه واستمرار تقديم الخدمات بصورة لائقة للمواطنين، مشيرًا إلى حرص الدولة على توفير الرعاية والخدمات المتكاملة لسكان هذه المشروعات.

محافظ القاهرة 

ووجه محافظ القاهرة بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة والنظافة والأمن، والتأكد من توافر الخدمات الأساسية ومنافذ بيع السلع بأسعار مناسبة بالتنسيق مع مديرية التموين، مع الالتزام بالقواعد المنظمة داخل المشروعات والحفاظ على المرافق والمنشآت.

كما شدد محافظ القاهرة على تكثيف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، خاصة الموجهة للنشء والشباب، بما يسهم في توفير بيئة مجتمعية متكاملة وتشجيعهم على تنمية مهاراتهم.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الإسكان البديل

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