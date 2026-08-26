204.3 ألف فدان تكشف حجم التوسع الزراعي.. قفزة جديدة في استصلاح الأراضي بمصر

قفزة جديدة في استصلاح الأراضي بمصر، حيث بلغ إجمالي مسـاحــة الأراضي المستصلحة في مصر 204,3 ألـف فـدان عـام 2024/2025.

شركات القطاع الخاص

ووفقا النشـرة السنوية لاستصلاح الأراضي، الصادره عن الجهــاز المركزي للتعبئــة العامـــة والإحصــــاء بلغـت مساحة الأراضي المستصلحة لشركات القطاع الخاص 103,3 ألف فدان بنسبة 50,6٪ .

مشروعات الخدمة الوطنية

يليها مساحة الأراضي المستصلحة لمشروعات الخدمة الوطنية 74,2 الف فدان بنسبة 36,3٪ يليها مساحة مشروعات المليون ونصف فدان لشركة الريف المصري 23,7 الف فدان بنسبة 11,6٪ .

الاراضي بالجمعيات التعاونية

و يليها مساحة الاراضي بالجمعيات التعاونية 3,0 ألف فدان بنسبة 1,5٪ ألف فدان من اجـــــمـــالــي مـــســاحــة الأراضــي المــسـتــصلحة عام (2024/2025).

مشروع المليون ونصف فدان

بلغت المساحة المنزرعة بمشروع المليون ونصف فدان 480 الف فدان حتى عام (2024/2025) مقابل 438,4 ألف فدان حتى عام (2023/2024) بنسبة زيادة قدرها 9,5٪ عن العام السابق، بينما بلغت المســاحة المستصلحة 1100,0 ألف فدان حتى عام (2024/2025) .

احتلت محافظة المنيا الترتيب الأول فقد بلغت المساحة المستصلحة 482,8 الف فدان بنسبة 43,9٪، تليها محافظة مطروح بمساحة بها 267,2 الف فدان بنسبة 24,3٪ ثم محافظـة الوادي الجـديد بمساحة 160,6 ألف فدان بنسبة 14,6٪، ثم محافظة اسيوط بمساحة 127,6 الف فدان بنسبة 11,6٪ ثم محافظة اسوان بمساحة 55 ألف فدان بنسبة 5,0٪ .

مشـروعــــات الثـروة الحيـوانيــــة

- بلغـت المسـاحـــة المقــام عليهــا مشـروعــــات الثـروة الحيـوانيــــة (إنتاج ألبــان وتسميـن وتربيـة ماشيـة وأغـنــام) من الأراضــي المستصلحـة 322 فدان عـام (2024/2025) مقـابــل 283 فدان عام (2023/2024) بنسبة زيادة قدرها 13,8٪.