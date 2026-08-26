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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مركز أوسيم يستمع لشكاوى المواطنين بالمركز التكنولوجي ويوجه بحلها

المهندس ياسين سيد رئيس مدينة أوسيم
المهندس ياسين سيد رئيس مدينة أوسيم
أحمد زهران

قام المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة أوسيم، اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026، بزيارة تفقدية للمركز التكنولوجي بالمدينة، بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، بضرورة التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين لتقديم أفضل الخدمات الجماهيرية.

وشهدت الجولة تفقد سير العمل داخل أروقة المركز التكنولوجي للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة إنجاز المعاملات، حيث التقى رئيس المدينة بعدد من المواطنين المترددين على المركز، واستمع بشكل مباشر لمتطلباتهم والتعرف على أبرز المشكلات والمعوقات التي تواجههم.

وأكد المهندس ياسين سيد ياسين خلال اللقاء التزامه التام بالعمل على حل كافة المشكلات المعروضة بالتنسيق مع الإدارات المعنية في أسرع وقت ممكن، مشددًا على العاملين بالمركز التكنولوجي بضرورة حسن استقبال المواطنين، وتسهيل الإجراءات، والارتقاء بمستوى الخدمة للتيسير على الأهالي وتلبية احتياجاتهم اليومية.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة مدينة أوسيم

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