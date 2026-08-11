196 مليون جنيه.. بيع 5 قطع أراضي ورش و7 محال تجارية بالعاشر من رمضان

أسفرت جلسة المزاد العلني التي عقدها قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الثلاثاء ١١ أغسطس ٢٠٢٦، بمقر جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن بيع ٥ قطع أراضي ورش بمنطقة شمال غرب A6، و٧ محال تجارية بسوق المجاورة ٩ بالحي الأول «الزهور»، بإجمالي قيمة بلغت ١٩٦ مليونًا و١٢٨ ألفًا و٧٤٦ جنيهًا.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتوسع في توفير الخدمات والأنشطة التجارية اللازمة للسكان، ودعم سرعة تشغيل المشروعات السكنية بالمدن الجديدة، واستكمال مقومات التنمية المتكاملة بها.

5 قطع أراضٍ

وشملت جلسة المزاد طرح ٥ قطع أراضٍ لإقامة ورش بمنطقة شمال غرب A6، بمساحات تراوحت بين ٢٠٧٠ و٢٢٥٣ م²، إلى جانب طرح ٩ محال تجارية بسوق المجاورة ٩ بالحي الأول «الزهور»، بمساحات تراوحت بين ٢٦ و٥٢ م².

وأسفرت الجلسة عن بيع قطع الأراضي الخمس المخصصة للورش بقيمة إجمالية بلغت ١٨٤ مليونًا و٧٤٠ ألفًا و٧٩٦ جنيهًا، كما تم بيع ٧ محال تجارية من إجمالي ٩ محال مطروحة، بقيمة إجمالية بلغت ١١ مليونًا و٣٨٧ ألفًا و٩٥٠ جنيهًا.

وتعكس نتائج المزاد الإقبال على الفرص الاستثمارية المطروحة بمدينة العاشر من رمضان، في ظل ما تشهده من توسع عمراني وصناعي وزيادة في احتياجات السكان من الأنشطة التجارية والخدمية، بما يدعم تنويع الأنشطة الاقتصادية واستكمال منظومة الخدمات بالمدينة.

وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن توفير الأنشطة التجارية والخدمية يمثل أحد المحاور المهمة لاستكمال مقومات التنمية بالمدن الجديدة، بما يسهم في تلبية احتياجات السكان وتشجيع الإقامة الفعلية، ودعم الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية لهذه المدن.

وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استمرار الهيئة في طرح المحال والأنشطة التجارية والخدمية والأراضي المخصصة للأنشطة المختلفة بالمدن الجديدة، وفقًا لاحتياجات كل مدينة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للمزادات العلنية، بما يعزز فرص الاستثمار ويحقق الاستفادة المثلى من الأصول.

وعُقدت جلسة المزاد بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وشرطة التعمير، ومسئولي جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بما يضمن سلامة الإجراءات والتزامها بالضوابط القانونية والمالية المنظمة للمزادات العلنية.

ومن جانبه، أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، أن نتائج المزاد تعكس جاذبية الفرص الاستثمارية التي تطرحها المدينة، مشيرًا إلى استمرار الجهاز في إتاحة المزيد من الفرص التجارية والخدمية بما يواكب معدلات التنمية والتوسع العمراني، ويلبي احتياجات السكان ويدعم مناخ الاستثمار بالمدينة.