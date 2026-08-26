"الأوروبي لإعادة الإعمار" يدعم شركات التكنولوجيا الناشئة في 5 دول إفريقية بـ 8 ملايين دولار

يستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 8 ملايين دولار (6.8 مليون يورو) في صندوق Ventures Platform Pan-African Fund II، وهو أول التزام للبنك بصندوق رأس مال مخاطر إفريقي شامل يُقيّم الفرص في إفريقيا، جنوب الصحراء.

وسيستثمر الصندوق في شركات التكنولوجيا الناشئة في جميع أنحاء فريقيا، مع التركيز بشكل خاص على مصر وساحل العاج والمغرب ونيجيريا والسنغال، مستهدفًا الشركات ذات إمكانات النمو القوية لدعم الابتكار وخلق فرص العمل وتنمية القطاع الخاص.

ويُشكّل هذا الاستثمار جزءًا من برنامج "مرفق الابتكار في المراحل المبكرة II" التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو برنامج بقيمة 200 مليون يورو يستثمر من خلاله البنك في صناديق رأس المال الاستثماري ذات التوجه التجاري.

ويدعم البنك، عبر هذا المرفق، شركات التكنولوجيا الواعدة ومديري الصناديق الذين يُسهمون في توسيع نطاق الوصول إلى التمويل، وتعزيز بيئات الابتكار، وتسريع نمو القطاع الخاص.

وقال كولا آينا الشريك المؤسس لمنصة "فينتشرز بلاتفورم": "يسعدنا انضمام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كمستثمر في صندوق "فينتشرز بلاتفورم" الأفريقي الشامل الثاني، حيث يعكس التزامه قناعة مشتركة بأن الجيل القادم من شركات التكنولوجيا الأفريقية ذات الأهمية العالمية سيُبنى على يد مؤسسين يحلون مشكلات جوهرية ويخلقون أسواقًا جديدة."

وأضافت "إلى جانب رأس المال، تُشير مشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى تزايد الثقة المؤسسية في اقتصاد الابتكار الأفريقي، وتُعزز قدرتنا على دعم المؤسسين الطموحين الذين يبنون شركات مستدامة تُحقق قيمة لأفريقيا والعالم."

وعلّق ديرك فيرنر، المدير الإداري لقسم الأسهم في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائلاً: "يُشكّل الابتكار بشكل متزايد مستقبل أفريقيا الاقتصادي، ومع ذلك، لا يزال رأس المال الاستثماري متخلفاً مقارنةً بحجم النشاط الريادي في جميع أنحاء القارة. ومن خلال الاستثمار في صندوق Ventures Platform Pan-African Fund II، فإننا نساهم في تعزيز البنية التحتية للسوق التي تُمكّن الشركات المبتكرة من الوصول إلى رأس مال النمو وتوسيع نطاق تأثيرها."

وبدأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استثماراته في خمس دول إفريقية جنوب الصحراء الكبرى خلال عام 2025، واستثمر 620 مليون يورو في المنطقة في أقل من عام.