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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وحدة تكافؤ الفرص تنفذ سلسلة من الفعاليات والورش بمدن أسوان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تواصل وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة أسوان بقيادة الدكتورة سهير مكى تنفيذ سلسلة من الندوات واللقاءات والورش التوعوية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية ، بهدف نشر الوعى المجتمعى وترسيخ ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص وتمكين مختلف فئات المجتمع ، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والمؤسسات التنفيذية والأهلية .

ويأتى ذلك تنفيذاً لمبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى «بداية جديدة لبناء الإنسان» ، ووفقاً لمستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى ، وفى إطار توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان. 

ندوات توعوية لترسيخ قيم الاحترام ومواجهة التنمر والعنف المجتمعى

وفى هذا السياق ، تم تنظيم ندوة توعوية وورش عمل تفاعلية بمدرسة طه حسين الإعدادية بنين ، تحت عنوان «احترامك لغيرك قوة» ، استهدفت ترسيخ قيم الاحترام المتبادل ونبذ التنمر والعنف ، وتعزيز السلوكيات الإيجابية داخل المجتمع المدرسى .

التوعية بمخاطر زواج الأطفال والتحرش وسبل حماية الفتيات

كما تم تنفيذ ندوة توعوية بمدرسة أحمد موسى الثانوية بنات بمدينة كوم أمبو ، بعنوان «مخاطر زواج الأطفال وآثاره على الفتاة والمجتمع» ، فضلاً عن تنظيم ندوة أخرى بجمعية السيدة زينب بمنطقة السيل ، تناولت مخاطر زواج الأطفال وحرمة التحرش وسبل مواجهة هذه الظواهر المجتمعية ، بما يعزز الوعى الأسرى والمجتمعى ويحافظ على حقوق الفتيات .

تمكين المرأة اقتصادياً وإبراز النماذج النسائية الناجحة بمختلف المدن

وفى إطار دعم دور المرأة وتعزيز مشاركتها فى مسيرة التنمية ، تم تنفيذ ندوة توعوية بعنوان «الاستثمار فى المرأة استثمار فى المستقبل» بمدن البصيلية وأبو سمبل السياحية وكلابشة ، إلى جانب تسليط الضوء على نماذج نسائية ناجحة بمدينة دراو ، تعكس قدرة المرأة على الابتكار وتحقيق الإستقلال الإقتصادى والمساهمة الفاعلة فى تنمية المجتمع .

تعزيز الوعى المجتمعى وبناء قدرات الأخصائيين الاجتماعيين بالتربية والتعليم

كما تم تنفيذ ندوة توعوية بمركز شباب أرمنا بمركز نصر النوبة ، تحت عنوان «الوعى المجتمعى» ، بالتوازى مع تنظيم وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة ، بقيادة الدكتورة سهير مكى ، وبالتعاون مع مركز التدريب الرئيسى التابع لوزارة التربية والتعليم وكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان ، فعاليات البرنامج التدريبى المتخصص للأخصائيين الاجتماعيين بمديرية التربية والتعليم بأسوان ، تحت عنوان «من رصد المشكلة إلى صناعة الحل» ، بهدف تنمية مهاراتهم فى رصد المشكلات المجتمعية والتعامل معها ووضع الحلول المناسبة لها .

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