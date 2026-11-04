أسوان.. بدء إنارة طريق كورنيش النيل الجديد مساء اليوم

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان باللواء عمرو الصادق رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد ، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك ومتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارية بالمحافظة ، وذلك بحضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، والعميد أحمد رمضان مدير منطقة تعمير أسوان .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين ، مع تسريع وتيرة العمل بالمشروعات التنموية والخدمية .

إنارة طريق كورنيش النيل الجديد مساء اليوم لتعزيز السيولة المرورية والمظهر الحضارى

وخلال اللقاء ، أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أنه سيتم بدءاً من مساء اليوم تشغيل أعمال الإنارة بطريق كورنيش النيل الجديد ، والذى يتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ أعماله ، بما يسهم فى تحسين مستوى الرؤية الليلية ، وتوفير عوامل الأمان والسلامة للمواطنين وقائدى المركبات ، فضلاً عن إضفاء مظهر حضارى وجمالى على هذا المحور الحيوى بزهرة الجنوب .

متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وتسريع معدلات التنفيذ بالمرحلة الأولى



كما تناول اللقاء إستعراض الجهود المبذولة للإنتهاء من المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى مرحلتها الأولى ، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين المحافظة وجهاز تعمير جنوب الصعيد ، والعمل على دفع معدلات التنفيذ وتذليل أى معوقات ، بما يضمن سرعة إستكمال المشروعات ودخولها الخدمة لتحقيق المستهدف منها فى تحسين مستوى معيشة المواطنين بالقرى المستهدفة .

المحافظ : تكثيف التنسيق مع أجهزة التعمير للإنتهاء من المشروعات وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات

وأكد المهندس عمرو لاشين على أهمية إستمرار العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية ، مع المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية ، والإلتزام بالبرامج الزمنية المحددة بما يحقق الإستفادة القصوى من الإستثمارات التى تضخها الدولة فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات ، ويترجم أهداف التنمية الشاملة على أرض المحافظة .