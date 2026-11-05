ماذا يحدث للدماغ عند تناول الفول السوداني؟

تناول الفول السوداني يوميًا له فوائد مذهلة للدماغ مع التقدم في السن. فقد وجد باحثون في المركز الطبي بجامعة ماستريخت في هولندا أن تناول الفول السوداني غير المملح والمحمص بقشره بانتظام يُحسّن استجابة بعض مناطق الدماغ للأنسولين لدى كبار السن. وقد نُشرت هذه النتائج، الصادرة عن معهد التغذية والبحوث الانتقالية في مجال الأيض (NUTRIM)، في مجلة " الغذاء والوظيفة" المحكمة .

على الرغم من أن الأنسولين معروفٌ بدوره الأساسي في تنظيم مستوى السكر في الدم، إلا أنه يلعب أيضاً دوراً حيوياً في الدماغ. فهو يساعد الخلايا العصبية على النمو والبقاء والتواصل فيما بينها، مما يدعم الذاكرة والقدرات الإدراكية الأخرى. وقد يُسهم تنظيم إشارات الأنسولين بشكل سليم في الحماية من العمليات المرتبطة بمرض الزهايمر.

بعد أن تناول المشاركون الفول السوداني يومياً لمدة 16 أسبوعاً، لاحظ الباحثون تحسناً في استجابة الأنسولين في مجموعة من مناطق الدماغ في النصف الأيمن من الدماغ. وشملت هذه المناطق أجزاءً من التلفيف اللساني، والحصين، والتلفيف المجاور للحصين، والتلفيف الحزامي الخلفي، وكلها تساهم في العمليات المتعلقة بالذاكرة.

يقول الدكتور بيتر جوريس، المؤلف الرئيسي للدراسة والأستاذ المشارك في قسم علوم التغذية والحركة بمركز ماستريخت الطبي الجامعي: "يلعب هرمون الأنسولين دورًا هامًا في الدماغ، حيث يدعم الذاكرة والعمليات المعرفية الأخرى. ومع تقدم العمر، قد تقل استجابة الدماغ للأنسولين، وهو ما يرتبط بالتدهور المعرفي المرتبط بالعمر. وقد وجدت دراستنا أن تناول الفول السوداني يوميًا يؤثر إيجابًا على استجابة الأنسولين في مناطق الدماغ المسؤولة عن الذاكرة لدى كبار السن. وتشير هذه النتائج إلى أن تحسين استجابة مناطق الدماغ للأنسولين قد يُسهم في الفوائد المعرفية لتناول الفول السوداني غير المملح والمحمص بقشره."

تناول الفول السوداني يومياً يرتبط بتحسين الذاكرة وتدفق الدم إلى الدماغ

شملت الدراسة 31 بالغًا يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 60 و75 عامًا. خلال مرحلة تناول الفول السوداني، تناول المشاركون 60 غرامًا (ما يعادل حصتين تقريبًا) من الفول السوداني يوميًا لمدة 16 أسبوعًا. استخدم الباحثون تصميمًا تجريبيًا عشوائيًا مضبوطًا متقاطعًا، وهو تصميم دراسة دقيق سمح لهم بمقارنة آثار تناول الفول السوداني بآثار تجنبه.

تستند النتائج الجديدة إلى بحث سابق أجراه جوريس ونُشر في عام 2025. وقد وجد هذا البحث أن تناول الفول السوداني لمدة 16 أسبوعًا يزيد من تدفق الدم الدماغي الكلي بنسبة 3.6٪ ويحسن أداء الذاكرة اللفظية بنسبة 5.8٪.

يقيس تدفق الدم الدماغي كمية الدم المتدفقة عبر الدماغ، حاملاً الأكسجين والمغذيات التي تحتاجها خلايا الدماغ لأداء وظائفها على النحو الأمثل. وهو مؤشر هام على صحة الأوعية الدموية الدماغية. وقد نُشرت هذه النتائج السابقة في مجلة التغذية السريرية المحكمة .

كيف قاس العلماء تأثيرات الفول السوداني على الدماغ



إحدى السمات المميزة لبحث NUTRIM هي الجمع بين التدخل الغذائي الخاضع للرقابة الدقيقة والذي يستمر لعدة أشهر وتقنية تصوير الدماغ المتطورة.

لفحص التغيرات في وظائف الدماغ، استخدم الباحثون التصوير بالرنين المغناطيسي بتقنية الوسم الدوراني الشرياني (ASL-MRI)، وهي تقنية تقيس تدفق الدم في مناطق مختلفة من الدماغ. وقاموا بتقييم استجابة الدماغ للأنسولين من خلال تتبع التغيرات في تدفق الدم الدماغي الإقليمي بعد إعطاء الأنسولين عن طريق الأنف.

استخدم الفريق أيضًا فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للبطن لقياس تراكم الدهون في الكبد، والمعروف باسم محتوى الدهون داخل الكبد. وقُيّمت القدرات المعرفية باستخدام بطارية كامبريدج الآلية للاختبارات العصبية النفسية (CANTAB)، وهي مجموعة موحدة من الاختبارات المحوسبة.

يعتقد الباحثون أن العديد من مكونات الفول السوداني قد تساهم في تأثيراته الملحوظة على صحة الدماغ، بدلاً من أن يكون أي عنصر غذائي واحد مسؤولاً عن ذلك.

يقول جوريس: "قد تُساهم العناصر الغذائية المتعددة الموجودة في الفول السوداني، بما في ذلك الدهون غير المشبعة والألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيًا، في الفوائد الدماغية الملحوظة. كما يُعد الفول السوداني مصدرًا جيدًا للبروتين النباتي، وهو غني بشكل خاص بالأرجينين. يُعتبر الأرجينين مُركبًا أساسيًا لأكسيد النيتريك (NO)، الذي ثبت أنه يُحسّن التعلم والذاكرة."

ما تناوله المشاركون من طعام خلال الدراسة التي استمرت 16 أسبوعًا

ولضمان استهلاك المشاركين كمية ثابتة، قام الباحثون بتزويد المشاركين بعبوات مُقاسة مسبقاً من الفول السوداني المحمص بقشره طوال فترة التدخل المتعلقة بالفول السوداني.

طُلب من المشاركين تناول الفول السوداني في الصباح أو بعد الظهر، ولكن كان بإمكانهم اختيار كيفية إدخاله في روتينهم اليومي. كان بإمكانهم تناول الحصة كاملة دفعة واحدة، أو تقسيمها إلى كميات أصغر على مدار اليوم، أو إضافتها إلى وجباتهم.

خلال مرحلة المراقبة، تجنب المشاركون تناول الفول السوداني تمامًا. بعد 16 أسبوعًا، انتقلوا إلى حالة الدراسة المعاكسة، مما سمح للباحثين بمقارنة قياسات صحة الدماغ في ظل كلا النهجين الغذائيين.