«حطت لها مادة في الشاي».. حفيدة نعيمة الصغير تكشف سر تغير صوتها وعادل إمام كان يتفاءل بها

كشفت عبير الصغير، حفيدة الفنانة الراحلة نعيمة الصغير، جانبًا من الأسرار والتفاصيل الإنسانية في حياة جدتها، متحدثة عن أبرز محطات مشوارها الفني وعلاقاتها بنجوم الوسط الفني، إلى جانب مواقف مؤثرة عاشتها قبل رحيلها، وذلك خلال استضافتها في برنامج الإعلامية سهير جودة، التي نشرت تفاصيل اللقاء عبر حسابها على موقع «فيسبوك».

وروت حفيدة نعيمة الصغير واحدة من أصعب المحطات في حياة جدتها، مؤكدة أن صوتها الحقيقي كان ناعمًا للغاية، وأن إحدى صديقاتها شعرت بالغيرة منها، ووضعت لها مادة في الشاي تسببت في إصابة أحبالها الصوتية، ما أدى إلى اختفاء صوتها تمامًا لمدة عام كامل.

وأضافت أن جدتها لم تكن تعرف هوية السيدة التي تسببت في إيذائها، أو ربما اختارت عدم الكشف عن اسمها، مشيرة إلى أنها كانت ترفض ذكر اسمها رغم قرب حفيدتها منها، وتقول: «أنا مش هذكر اسمها للتاريخ وهسيبها مجهولة العمر كله»، مؤكدة أن الصوت الأجش الذي اشتهرت به نعيمة الصغير ظهر بعد تلك الواقعة، وكان سببًا في تميزها وشهرتها.

بدايات نعيمة الصغير الفنية وزيجاتها

وتحدثت عبير الصغير عن بدايات جدتها الفنية، موضحة أنها بدأت مشوارها ممثلة في إذاعة الإسكندرية، بعدما اكتشف مدير الإذاعة آنذاك حافظ عبد الوهاب موهبتها، وشاركت في برنامج «حميدو» لمدة 5 سنوات.

وأشارت إلى أن نعيمة الصغير ارتبطت بعد ذلك بالمطرب محمد الصغير، الذي كان من نجوم الأفراح في الإسكندرية، وبدأت الغناء معه بعدما طلبت منه المشاركة، ليكتشف جمال صوتها وموهبتها الغنائية، قبل أن ينتقلا إلى القاهرة ويعملا ضمن فرقة عادل خيري.

وكشفت حفيدتها أن جدتها تزوجت 4 مرات، وكانت إحدى زيجاتها في سن 14 عامًا من رجل خارج الوسط الفني، لكنها انفصلت عنه بسبب عنفه، كما أنجبت ولدًا وبنتًا من زيجات مختلفة.

علاقة نعيمة الصغير بنجوم الفن

وأكدت عبير الصغير أن جدتها كانت تتمتع بخفة ظل وشخصية محبوبة، وكانت تربطها علاقات صداقة قوية بعدد كبير من نجوم الفن، ومن بينهم إسماعيل ياسين، الذي كان من أعز أصدقائها، كما كانت تجمعها علاقات طيبة بالفنانين نور الشريف وأحمد زكي وسعاد حسني ونادية لطفي ومعالي زايد.

وأضافت أن الفنانين اعتادوا التوجه إلى غرفتها في الصباح الباكر لطلب قراءة الفنجان، لافتة إلى أن نور الشريف كان يمزح معها قائلًا: «بركاتك يا نعناعة»، بسبب اعتقادهم أن توقعاتها تتحقق.

كما كشفت أن الفنان عادل إمام كان يتفاءل بوجودها، وكتب لها إهداءً في أوتوجراف وصفها فيه بأنها صاحبة «خفة الدم المطلقة»، وكان يقول لها مازحًا: «يا نعيمة لو مفيش دور تعالي عدي من قدام الكاميرا»، مؤكدًا إعجابه بخفة ظلها وحضورها.

كواليس مشهد الغسيل في فيلم الشقة من حق الزوجة

واستعادت حفيدة الفنانة الراحلة كواليس تصوير مشهد الغسيل الشهير في فيلم «الشقة من حق الزوجة»، مؤكدة أن جدتها لم تكن تعرف المفاجأة التي أعدها المخرج لها خلال التصوير.

وأوضحت أن المخرج طلب من الفنان محمود عبد العزيز إلقاء البنطلون المبلل بالصابون في وجه نعيمة الصغير، ما تسبب في مفاجأتها وطيران الباروكة الخاصة بها، حتى إن الكرسي الذي كان يجلس عليه محمود عبد العزيز تعرض للكسر من قوة الحركة، بينما حاولت الفنانة معالي زايد إخفاء الباروكة عن الكاميرا.

وأضافت أن الجميع انفجر في الضحك، بينما شعرت جدتها بالصدمة من المفاجأة، وطلبت منهم الانتظار حتى تنتهي من الصلاة وتعيد وضع المكياج، وظلت تؤجل استكمال المشهد بحجة الصلاة حتى أذان الفجر، في موقف لا يزال حاضرًا في ذاكرة المشاركين بالعمل.

موقف إنساني مع الأطفال في دور الكتعة

وتطرقت عبير الصغير إلى الجانب الإنساني في شخصية جدتها، خاصة خلال تقديمها شخصية «الكتعة»، مؤكدة أنها كانت تشعر بالشفقة على الأطفال الذين تشاركهم المشاهد، وكانت تستأذنهم قبل تنفيذ أي مشهد عنيف، وتقول لهم: «أنا هشدك من شعرك بس متخافش مني».

وأشارت إلى أنها كانت تحرص على طمأنتهم في الكواليس، وتلعب معهم بعيدًا عن أجواء التصوير، حتى يتمكنوا من تقديم المشاهد بشكل طبيعي دون خوف منها.

كما كشفت أن جدتها كانت تحب أعمال المخرج صلاح أبو سيف، وخاصة دور نظيمة في فيلم «الزوجة الثانية»، إلى جانب شخصية الأم في فيلم «القاهرة 30».

شادية كسرت عزلتها لزيارة نعيمة الصغير بالمستشفى

وكشفت حفيدة نعيمة الصغير أن الفنانة شادية كانت من أقرب الشخصيات إليها، وأن علاقتهما توطدت منذ مشاركتهما في فيلم «نحن لا نزرع الشوك»، واستمر التواصل بينهما لسنوات.

وأضافت أن شادية كسرت عزلتها وحرصت على زيارة جدتها في المستشفى بالإسكندرية عندما علمت بمرضها، كما زارها عدد من الفنانين، من بينهم شيريهان والملك فريد شوقي وصلاح ذو الفقار وصابرين.

وتحدثت أيضًا عن علاقة جدتها بالفنان إسماعيل ياسين، مؤكدة أنها كانت شديدة القرب منه، وظلت تشعر بالحزن والصدمة بسبب النهاية المؤلمة التي عاشها، رغم النجاح الكبير الذي حققه خلال مشواره الفني.

وفاة زوجها الأخير كانت سببًا في تدهور حالتها الصحية

وأوضحت عبير الصغير أن جدتها تأثرت بشدة بعد وفاة زوجها الأخير، الذي ارتبطت به وعاشت معه نحو 40 عامًا، وظلت تعاني الحزن والتعب لمدة عامين بعد رحيله، حتى تدهورت حالتها الصحية وأصبحت غير قادرة على الوقوف.

وأضافت أن آخر فيلم كان من المقرر أن تشارك فيه هو «يا مهلبية يا» مع الفنانة ليلى علوي، وعندما تواصل معها المخرج شريف عرفة، اعتذرت عن المشاركة بسبب حالتها الصحية، قائلة إنها لم تعد قادرة على الوقوف على قدميها.

وصية نعيمة الصغير الأخيرة لحفيدتها

واختتمت عبير الصغير حديثها بالكشف عن الوصية الأخيرة التي تركتها لها جدتها، مؤكدة أنها كانت تعتبرها ابنتها وليس مجرد حفيدتها، خاصة بعدما رزقها الله بالحج عقب ولادتها.

وقالت إن جدتها أوصتها بالتمسك بالمبادئ والقيم التي تربت عليها، وعدم السماح لتغيرات الحياة بأن تؤثر في شخصيتها، مضيفة أنها كانت تردد لها دائمًا: «افتكري كل اللي ربيتك عليه، متخليش الحياة مهما اتغيرت تغير مبادئك».