رحيل كاظم الزامل عن عمر يناهز 79 عامًا

رحل عن عالمنا الفنان والكاتب والمخرج الكويتي كاظم الزامل، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد مسيرة فنية امتدت لعقود، قدم خلالها أعمالًا تلفزيونية ومسرحية تركت بصمة واضحة في ذاكرة الفن الخليجي، قبل أن يبتعد عن الأضواء في سنواته الأخيرة إثر فقدانه البصر.

ولد كاظم الزامل في الكويت عام 1946، وشق طريقه في الوسط الفني من خلال المشاركة في مجموعة من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، التي جمعته بنخبة من أبرز نجوم الفن الخليجي.

وشارك كاظم الزامل في أعمال درامية شهيرة، من بينها مسلسلات «درب الزلق»، و«بدر الزمان»، و«الوريث»، و«لا للمخدرات»، كما تعاون مسرحيًا مع الفنانين عبدالحسين عبدالرضا وسعد الفرج، وشارك في مسرحيات بارزة مثل «على هامان يا فرعون»، و«بني صامت»، و«ضحية بيت العز»، و«فرسان المناخ».

ارتبط اسم كاظم الزامل أيضًا بالبرامج التوعوية، إذ كان صاحب فكرة برنامج «سلامتك» بأجزائه المختلفة، كما أخرج برنامج «الأمن والمواطن»، الذي استمر في تقديمه لمدة 12 عامًا.

ابتعد كاظم الزامل عن التمثيل تدريجيًا، قبل أن يتوقف عن الظهور الفني بصورة واسعة، متجهًا إلى التأليف والإنتاج وتقديم المسرحيات المخصصة للأطفال.