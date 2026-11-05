قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى رحيل حسن عابدين..من خشبة المسرح العسكري إلى النجومية

في ذكرى رحيل حسن عابدين..من خشبة المسرح العسكري إلى النجومية
في ذكرى رحيل حسن عابدين..من خشبة المسرح العسكري إلى النجومية
أ ش أ

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الكبير حسن عابدين، أحد أبرز الفنانين الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ الفن المصري خلال النصف الثاني من القرن العشرين، حيث قدم على مدار مسيرته الفنية التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود مجموعة من الأعمال المتميزة في المسرح والسينما والتليفزيون، لتظل أدواره حاضرة في ذاكرة الجمهور ووجدانه حتى الآن.

وُلد محمود عبد الوهاب عابدين في 28 يوليو عام 1931 بمحافظة بني سويف، ولم تكن بداياته مرتبطة بالمجال الفني، حيث تطوع في الجيش المصري، وشارك في حرب فلسطين عام 1948.

وكانت بداية علاقته بالفن من خلال المسرح العسكري خلال فترة خدمته بالقوات المسلحة، إذ اكتشف موهبته وشغفه بالتمثيل. وبعد انتهاء خدمته العسكرية، انضم إلى عدد من فرق التمثيل التابعة لقصور الثقافة، الأمر الذي ساعده على تطوير قدراته الفنية واكتساب المزيد من الخبرات في مجال الأداء المسرحي.

ومع تزايد رغبته في احتراف التمثيل، قرر الالتحاق رسميًا بالمسرح العسكري، إلا أن شروط القبول كانت تشترط أن يكون المتقدم موظفًا حكوميًا. ومن أجل تحقيق ذلك، استعان بوالده الذي ساعده في الحصول على وظيفة بمحكمة بني سويف، ليتمكن بعد ذلك من نقل أوراقه إلى وزارة الثقافة، تمهيدًا لتحقيق حلمه الفني.

وبالفعل، التحق حسن عابدين بالمسرح العسكري، وشارك في تقديم مجموعة من العروض المسرحية التي لفتت الأنظار إلى موهبته، قبل أن ينضم إلى فرقة المسرح الحديث عام 1961، لتبدأ مرحلة جديدة من مسيرته شهدت حضوره وتألقه في المجالين المسرحي والدرامي.

وشهدت مسيرته تعاونًا مع الفنان الكبير يوسف وهبي، من خلال مسرحية "بنت الهوى" عام 1969، من تأليف وإخراج يوسف وهبي، الذي ضمه إلى فرقة رمسيس بعدما اكتشف ما يمتلكه من موهبة وقدرة على تقديم الأدوار بإتقان.

أما عام 1975، فكان محطة مهمة في مشواره الفني، إذ شارك في مسرحية "نرجس" أمام الفنانة سهير البابلي، التي مثلت انطلاقته الحقيقية نحو الشهرة، وكانت بمثابة شهادة ميلاده الفنية لدى الجمهور، بعدما حقق العمل نجاحًا كبيرًا جعله من الوجوه المألوفة والمحببة لدى المشاهدين.

وتوالت بعد ذلك مشاركاته المسرحية في عدد من الأعمال التي حققت نجاحًا واسعًا، من بينها "عش المجانين"، "واحد لقى شقة"، "ع الرصيف" مع المخرج جلال الشرقاوي.

وفي أواخر سبعينيات القرن الماضي، ساهم عرض مسرحية "عش المجانين" في اتساع شهرته، حيث لمع نجمه إلى جانب الفنان محمد نجم، وأصبحت العبارات الشهيرة التي جمعتهما، مثل "شفيق مين" و"شفيق يا راجل"، متداولة على نطاق واسع بين الجمهور.

وبعد نجاحه على خشبة المسرح، امتد نشاط حسن عابدين إلى السينما والتليفزيون، حيث قدم مجموعة متنوعة من الأدوار التي أظهرت قدراته التمثيلية وتمكنه من تجسيد شخصيات مختلفة بعفوية وصدق.

ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها واحتفظت بمكانتها في ذاكرة السينما المصرية: "عنبر الموت"، "ريا وسكينة"، "درب الهوى"، "سترك يارب"، "مملكة الهلوسة"، "على من نطلق الرصاص"، "العذاب فوق شفاه تبتسم".

كما حقق حضورًا مميزًا على شاشة التليفزيون، من خلال مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية التي ارتبطت بذاكرة السبعينيات والثمانينيات، ومن أبرزها: "أنا وأنت وبابا في المشمش"، "أبنائي الأعزاء شكرًا"، "أبواب المدينة"، "رحلة السيد أبو العلا البشري"، "فرصة العمر"، "فيه حاجة غلط".

واتسم أداؤه الفني بالقدرة على الجمع بين الجدية وخفة الظل، وهو ما جعله قريبًا من الجمهور بمختلف أجياله. ولم يقتصر حضوره على المسرح والسينما والتليفزيون، بل امتد إلى الإذاعة، حيث شارك في تقديم عدد من البرامج الشهيرة، من بينها "مش معقول" و"عجبي"، وكلاهما من تأليف الكاتب الساخر يوسف عوف، ونجح من خلال أدائه الصوتي في إضفاء أجواء من البهجة والتلقائية على الشخصيات التي قدمها.

وكان للفنان الراحل حضور أيضًا في السهرات التليفزيونية، التي جسد خلالها شخصيات اتسمت بالدفء والجانب الإنساني، ومن بينها سهرة "الثانوية العامة"، من تأليف يوسف عوف وبطولة خيرية أحمد وعمرو دياب، وسهرة "السكرتيرة الجديدة"، بطولة كريمة مختار وأبو بكر عزت، ومن تأليف أحمد بهجت.

وامتد نجاح حسن عابدين إلى الإعلانات التليفزيونية، حيث شارك في حملة إعلانية ضخمة لإحدى شركات المشروبات الغازية، حققت نجاحًا كبيرًا، مستفيدة من حضوره المميز وقربه من قلوب المشاهدين، إلى جانب ملامحه التي جمعت بين الطيبة والجاذبية.

وعلى المستوى الشخصي، تزوج حسن عابدين من ابنة عمه، ورُزق منها بأربعة أبناء هم: طارق وخالد وإيمان وهبة. وكان حريصًا على إبعاد أبنائه عن المجال الفني، ولم يكن يرغب في التحاق أي منهم به، مفضلًا أن يعيشوا حياة أكثر استقرارًا بعيدًا عن الأضواء.

وفي أواخر ثمانينيات القرن الماضي، أُصيب الفنان حسن عابدين بمرض سرطان الدم، ورغم ذلك استمر في العمل، متمسكًا بعزيمته وإيمانه بأن الفن رسالة يظل الفنان يؤديها حتى نهاية حياته.

وفي الخامس من نوفمبر عام 1989، أسدل الستار على رحلة حسن عابدين برحيله عن عالمنا، تاركًا وراءه رصيدًا فنيًا ثريًا من الأعمال التي لا تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور، لتبقى تجربته شاهدًا على أن قيمة الفنان لا تتحدد فقط بحجم أعماله، وإنما بما يتركه من أثر في نفوس الناس وقلوبهم.

ذكرى رحيل الفنان الكبير حسن عابدين أبرز الفنانين الذين تركوا بصمة واضحة تاريخ الفن المصري المسرح والسينما والتليفزيون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

نيافة الأنبا مارك

رسامة قمص بإيبارشية باريس وشمالي فرنسا بيد الأنبا مارك

ترشيحاتنا

أرشيفي

أوكرانيا.. القوات الجوية تسقط 196 مسيرة روسية

طائرات تابعة للخطوط الهولندية

رومانيا: طائرتان تتلقيان تهديدات بوجود قنابل من بينها رحلة متجهة لتل أبيب

دونالد ترامب

ترامب: سنقوم بالكثير من الأمور خلال الأسبوعين المقبلين.. أفضّل ألا أُدمّر بقية إيران

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد