غدا| حالة الطقس اليوم الخميس.. بدء الموجة البادرة والأمطار

تترقب البلاد اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، حالة من التغيرات الجوية، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وظهور فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق الشمالية، وسط تحذيرات من الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح.

وكشفت توقعات هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد أجواء مائلة للحرارة خلال ساعات النهار، تميل للاعتدال مع دخول ساعات المساء، بينما يصبح الطقس أكثر برودة خلال الليل والصباح الباكر.

خريطة سقوط الأمطار اليوم الخميس

وتشير التوقعات إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، على فترات متقطعة.

أما القاهرة الكبرى والجيزة، فتظل فرص سقوط الأمطار بهما محدودة، ولا توجد مؤشرات على أمطار مؤثرة خلال ساعات النهار وفق التوقعات المتاحة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

ومن المتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق الشمالية يومي الجمعة والسبت، مع استمرار الأجواء المعتدلة وانخفاض درجات الحرارة مقارنة بالفترة الماضية.

وتناشد هيئة الأرصاد المواطنين متابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية، خاصة مع احتمالات تغير أماكن سقوط الأمطار وشدتها من منطقة إلى أخرى.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المحافظات كالتالي:

القاهرة: العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة.

الجيزة: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.

الإسكندرية: العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة.

مطروح: العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة.

الإسماعيلية: العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة.

انخفاض درجات الحرارة وأمطار اليوم

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق الشمالية حتى يوم السبت.

وأشار إلى أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى تقترب من 27 درجة مئوية، مع احتمالات لامتداد بعض السحب الممطرة إلى مناطق من القاهرة الكبرى، ولكن بفرص أقل مقارنة بالسواحل الشمالية.

تحذير من الشبورة المائية

وحذرت التوقعات من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

كما يُنصح المواطنين بارتداء ملابس مناسبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ومتابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة.