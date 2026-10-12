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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة كمال عن الدهابة: محاولات لجر مصر إلى حرب مع السودان

أسامة كمال
أسامة كمال
قسم التوك شو

أكد أسامة كمال رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن الذهب في مصر تراث متواجد منذ 7 آلاف سنة وحتى الآن .

وقال  أسامة كمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر": "لدينا أكثر من 230 موقع لاستخراج الذهب في مصر وأشهرهم المواقع في الصحراء الشرقية في جنوب مصر بالقرب من الحدود ".

وتابع أسامة كمال: "هناك ظاهرة يطلق عليها التنقيب العشوائي عن الذهب".

وأكمل أسامة كمال: "بعد 2011 كان هناك تنقيب عشوائي بشكل كبير عن الذهب في الصحراء الشرقية جنوبي مصر،  ولكن مع استعادة السيطرة ومكافحة الإرهاب بداية من 2014 بدأت الدولة في فرض السيطرة في المناطق التي يتواجد بها تعدين وتنقيب عشوائي".

ولفت أسامة كمال : " هناك أكثر من 24 منطقة امتياز تم طرحهم للبحث عن الذهب في مصر خلال الفترة الماضية "، مضيفا:" استخراج الذهب مماثل لاستخراج البترول ويحتاج إلى عمليات بحث واستكشاف وتنقيب ".

وتابع أسامة كمال: " يجب البحث عن الذهب بطرق علمية والدولة المصرية تهتم بالثورة المعدنية "، مضيفا:"  هناك محاولات لجر مصر إلى حرب مع الأشقاء في السودان بسبب ملف الدهابة وفي ناس من الدهابة دول يحملون أسلحة معهم ".

أسامة كمال الذهب اخبار التوك شو الدهابة مصر

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