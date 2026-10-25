حسام عبدالغفار: مصر من الدول التي لديها تغطية تأمينية لمواطنيها

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن مصر تُعد واحدة من الدول التي لديها تغطية تأمينية لمواطنيها، في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتوسيع مظلة الحماية الصحية للمواطنين.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، أن منظومة التأمين الصحي تمثل أحد المحاور المهمة لدعم حصول المواطنين على الخدمات الطبية.

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه أيضا تعزيز الحماية الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.