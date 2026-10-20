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أخبار البلد

الوزراء: "100 مليون صحة.. 8 سنوات من الرعاية الصحية لملايين المصريين"

100 مليون صحة
100 مليون صحة
محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان: "100 مليون صحة.. 8 سنوات من الرعاية الصحية لملايين المصريين"، استعرض من خلاله دور المبادرة في إحداث نقلة كبيرة بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، عبر إتاحة الخدمات الطبية لملايين المواطنين بالمجان في مختلف المحافظات والقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وتعد المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" إحدى أبرز المبادرات الصحية التي تستهدف تعزيز جهود الدولة في مجال الوقاية والكشف المبكر والعلاج، من خلال إتاحة خدمات الرعاية الصحية لمختلف الفئات العمرية، والتوسع في نطاق الخدمات المقدمة لتشمل عددًا من الأمراض والحالات الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية والوصول بها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وتناول الفيديو أبرز ما حققته مبادرة "100 مليون صحة" على مدار 8 سنوات منذ انطلاقها وحتى نهاية سبتمبر 2026، حيث وصلت مظلتها إلى نحو 95 مليون مستفيد من مختلف الفئات العمرية والاحتياجات الصحية، من خلال 16 مبادرة صحية، تقدم خدماتها الصحية مجانًا بالكامل، بدءًا من الكشف وحتى العلاج والمتابعة.

وأوضح الفيديو أنه يمكن الحصول على خدمات المبادرات من خلال التوجه إلى أقرب وحدة صحية، وملء الاستبيان الخاص بالمبادرة باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، كما يمكن التسجيل من خلال الرابط المتاح على موقع "100 مليون صحة"، أو التواصل عبر الخط الساخن 15335.

وأشار الفيديو إلى أن الوحدات الصحية تعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، عدا يوم الجمعة والإجازات الرسمية، لافتًا إلى أنه على مدار سنوات العمل، قدمت المبادرات الصحية أكثر من 303.5 مليون خدمة طبية، من خلال 3527 وحدة فحص.

وتناول الفيديو تنوع المبادرات الصحية وفقًا لمراحل الحياة والاحتياجات الصحية، ففي مجال صحة الأم والطفل والأسرة، تشمل المبادرات "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"، والعناية بصحة الأم والجنين، والكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.

كما تشمل رعاية الأطفال مبادرات "عيون أطفالنا مستقبلنا"، والكشف وعلاج أمراض سوء التغذية بين الأطفال، ورعاية أطفال مرضى السكري، وعلاج الأطفال مرضى الضمور العضلي الشوكي، والكشف والتدخل المبكر لاضطرابات طيف التوحد.

وتشمل المبادرات أيضًا دعم صحة المرأة، من خلال توفير خدمات فحص الثدي والكشف عن الأمراض غير السارية للسيدات فوق 18 عامًا، إلى جانب مبادرة فحص المقبلين على الزواج، فيما قدمت مبادرة العناية بصحة كبار السن خدمات الكشف والرعاية، فضلًا عن مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

واستعرض الفيديو كذلك مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، التي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم، وتقديم خدمات العلاج.

وفي مجال الصحة النفسية، تقدم مبادرة "دعم الصحة النفسية – صحتك سعادة" خدماتها لمختلف الفئات والاحتياجات النفسية.

كما تواصل مبادرة "100 يوم صحة" جهودها في تقديم خدمات الكشف والعلاج، حيث تجاوز عدد الخدمات المقدمة منذ انطلاقها 62.8 مليون خدمة طبية.

وبذلك، تواصل مبادرة "100مليون صحة" جهودها في تقديم خدمات الرعاية الصحية لمختلف الفئات، مع التركيز على الوقاية والكشف المبكر والعلاج والمتابعة، بما يعزز إتاحة الخدمات الصحية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

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