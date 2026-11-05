قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس المصرية للمطارات يوجّه بترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز الجاهزية لمواجهة المتغيرات الإقليمية
النقيب وراه نجوم.. فنانون دعموا أشرف زكي بعد أزمة بلاغ لقاء سويدان
ملك الأردن: لن نسمح لأي أحد بتهديد أمن البلاد أو إيذاء مواطنيها
تحالف دعم الشرعية: اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية
تخفيض الكهرباء والوقود وحظر شراء السيارات.. مجلس الوزراء يقر ضوابط لترشيد الإنفاق العام
المنتخب الوطني يدعم حسام حسن بعد ترشحه لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من نادي الزمالك ضد أحمد حسام ميدو
"حملة ضد مجلس الإدارة".. الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من نادي الزمالك ضد أحمد حسام ميدو
استقرار أسعار الذهب مستهل التعاملات المسائية يوم الخميس
دعاء رفع الأعمال يوم الخميس.. كلمات مباركة من الشيخ الشعراوي
هل يخزن الجسم التوتر في أعضائه؟.. 10 أعراض جسدية تكشف تأثير الضغوط النفسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة: بروتوكول حماية عمال التوصيل خطوة مهمة.. وسنواصل متابعة تنفيذ مظلتهم التأمينية والاجتماعية

مجلس النواب
مجلس النواب

رحبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وشركة «دليفري هيرو طلبات مصر» والمكاتب اللوجستية المتعاقدة معها، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن رداد، وزير العمل، والذي يستهدف تسجيل عمال التوصيل في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، وتمكينهم من أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية.

غياب الحماية القانونية والتأمينية لعمال التوصيل

وأكدت مها عبد الناصر أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب الإحاطة الذي تقدمت به في فبراير الماضي إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن غياب الحماية القانونية والتأمينية لعمال التوصيل، مشيرة إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ناقشت الطلب، وانتهت إلى توصية الحكومة بإعداد دراسة متكاملة لتنظيم أوضاع هذه الفئة، وحصر الشركات والمنصات العاملة في هذا النشاط.

وأشادت النائبة بمبادرة شركة «طلبات» وشركائها من شركات التوصيل بالانضمام إلى البروتوكول، معتبرة أنها نموذج إيجابي للمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، ومعربة عن تطلعها إلى أن تحذو باقي المنصات والشركات العاملة في المجال حذوها.

تأمين اجتماعي وصحي

وأوضحت أن ملايين الشباب العاملين في هذا القطاع يواجهون يوميا مخاطر مهنية جسيمة، في ظل عمل أغلبهم دون عقود أو تأمين اجتماعي وصحي، ونادرا ما يحصلون على تعويضات في حالات الإصابة، مؤكدة أن توفير مظلة تأمينية وحماية حقيقية لهم يمثل ضرورة اجتماعية لا تحتمل التأجيل، خاصة مع تكرار الحوادث والإصابات التي يتعرضون لها، بما يستلزم تحركات أكثر سرعة وفاعلية لحمايتهم وأسرهم وتوفير بيئة عمل لائقة لهم.

وشددت مها عبد الناصر على أن البروتوكول يمثل بداية مهمة، مع ضرورة التوسع في تطبيقه ليشمل جميع المنصات المشابهة والعاملين بشكل مستقل، وتطويره من مجرد منح وتعويضات طارئة إلى تغطية تأمينية اجتماعية وصحية متكاملة، إلى جانب توفير عقود عمل منتظمة، بما يتسق مع قانون العمل الجديد ومعايير منظمة العمل الدولية.

وأكدت النائبة استمرار دورها الرقابي في متابعة تنفيذ البروتوكول، ورصد أعداد العمال المسجلين فعليا والمستفيدين من مظلته، فضلا عن متابعة الدراسة التي أوصت بها لجنة القوى العاملة، حتى عرضها على مجلس النواب.

النواب مجلس النواب البرلمان نواب اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاجازات الرسمية في 2026

إجازات شهر 11.. موعد العطلة الرسمية المقبلة للموظفين والمدارس

الدعم التمويني يتحول إلى نقدي في 2027.. كم يحصل المواطن وماذا سيحدث لرغيف العيش؟

الدعم التمويني يتحول إلى نقدي في 2027.. كم يحصل المواطن وماذا سيحدث لرغيف العيش؟

صورة أرشيفية

امتيازات استثنائية لطلاب الثانوية العامة العام الحالي لن تتكرر لدفعة السنة المقبلة

زيادة الحد الأدنى للأجور تقترب من موعد جديد.. كم تكلف الدولة؟

زيادة الحد الأدنى للأجور تقترب من موعد جديد.. كم تكلف الدولة؟

سعر الذهب في مصر

استقرار سعر الذهب اليوم في مصر مستهل تعاملات الخميس.. كم وصل عيار 21؟

اسعار السجائر الجديدة

زيادة 10 جنيهات.. قائمة أسعار السجائر الجديدة اليوم الخميس

أمام عاشور

10 ملايين دولار تفصل إمام عاشور عن الرحيل.. أمير هشام يكشف موقف الأهلي

أرشيفية

بدلًا من الزيت والسكر.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة وقيمة التموين لكل بطاقة في 2027

ترشيحاتنا

الديموقراطيون يكتسحون نتائج مجلس النواب بعدد 235 مقعدا

نيويورك تايمز: انتخابات التجديد النصفي تُظهر مدى تراجع مكانة إسرائيل في أمريكا

السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد

حرب المنصات.. خطابي يكشف عن خطة عربية لكسر هيمنة السردية الإسرائيلية

قمة مؤجلة

هزيمة ترامب في الانتخابات النصفية تقلص فرص عقد لقاء مع كيم جونغ أون

بالصور

هل يخزن الجسم التوتر في أعضائه؟.. 10 أعراض جسدية تكشف تأثير الضغوط النفسية

هل تتراكم المشاعر السلبية داخل أعضاء الجسم؟
هل تتراكم المشاعر السلبية داخل أعضاء الجسم؟
هل تتراكم المشاعر السلبية داخل أعضاء الجسم؟

نشرة المرأة والمنوعات | احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. تحذير هام ورسالة لكل من يتناول القهوة فور الاستيقاظ

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

إصابة عاملين إثر سقوطهما من سقالة بالدور الثالث بجمصة

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

انطلاق فعاليات مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية.. اليوم

مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد