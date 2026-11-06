حصاد جلسات النواب 2 – 3 نوفمبر 2026

ننشر حصاد الجلسات العامة لمجلس النواب والمعقودة خلال هذا الأسبوع؛ حيث وافق مجلس النواب "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨، بهدف تطوير بعض أحكامه لإزالة العديد من المعوقات التي قد تواجه المصابين، ومعالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم بعض الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز وغيرها من الأحكام، المنظمة لعمل الصندوق، تقديرًا لما قدمه الشهداء والمصابين من تضحيات في سبيل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره."

ولدعم مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، والتحول إلى الصناعة الخضراء، وتطوير تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية وافق المجلس على ٤ قرارات جمهورية باتفاقياتٍ دولية.





الجلسات العامة



*جلسة الإثنين 2 /11 /2026

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، عدد (٦٦) مشروع قانـون مقدم من الحكومة بشأن الحسابات الختامية للموازنات عن السنة المالية 2025/2026، إلى لجنة الخطة والموازنة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، كما أحال عدداً من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وأحال أيضاً عدداً من الاتفاقيات والقرارات الجمهورية، إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس، لمناقشتها ودراستها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها، وذلك بعد تأكيد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عدم مخالفتها للدستور والقانون.

وأعلن رئيس المجلس، تلقيه رسالة من رئيس مجلس الوزراء، تفيد بقرار مجلس الوزراء سحب عدد من مشروعات القوانين التي سبق أن تقدمت بها الحكومة إلى المجلس.

وافق المجلس على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة (6) طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من الأعضاء إلى الحكومة.

*وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.*

يهدف مشروع القانون إلى إزالة عدد من المعوقات التي قد تحول دون وصول الحقوق إلى مستحقيها من خلال معالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم بعض الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز وغيرها من الأحكام، وذلك كله تماشياً مع الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تكريم الشهداء ومن في حكمهم وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في كافة النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.

شهدت المناقشات إشادة برلمانية واسعة بمشروع القانون، ووجه النواب التحية للقيادة السياسية والحكومة على هذه الخطوة المهمة التي تعكس تقدير الدولة لتضحيات الشهداء والمصابين وحرصها على دعم أسرهم وتوفير سبل الرعاية لهم، وأكد النواب أن التعديلات تصب في صالح المصابين وتؤكد أن دور الدولة لا يقتصر على تكريم الشهداء فقط وتقدير تضحياتهم وإنما يمتد إلى رعاية أسرهم والاهتمام بأحوالهم المعيشية والاجتماعية، وهو ما يمثل إنصافًا لحق تاريخي مشروع مشددين على أنه لا يجوز أن يفقد المصابون حقهم في التعويض بعد مرور عام خاصة أن هؤلاء ضحوا من أجل أن يعيش المصريون في أمن وأمان، وطالب النواب بإجراء مراجعات دورية لقيم التعويضات التي يحصل عليها المصابون وأسر الشهداء، بما يضمن تناسبها مع المتغيرات التي تطرأ عليهم إلى جانب أهمية منح أبناء الشهداء والمصابين امتيازات خاصة في المدارس والبعثات التعليمية تقديرًا لما قدمته أسرهم من تضحيات في سبيل الوطن، وشدد النواب على ضرورة تحديد موعد ملزم لصرف التعويضات للمصابين وأسر الشهداء مع تحديد المسئول عن أي تأخير في التنفيذ مؤكدين أن أصحاب التضحيات لا ينبغي أن يتحملوا أعباء الانتظار للحصول على حقوقهم المستحقة.

*وجه المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، التهنئة للنائب هشام الحصري بمناسبة فوزه بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي، والذي يعكس دور مصر العربي ومساندتها للأشقاء العرب متمنياً له التوفيق والسداد.*



*جلسة الثلاثاء 3 /11 /2026

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس 7 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

*وافق مجلس النواب على 4 قرارات جمهورية باتفاقياتٍ دولية، وهي :*

*قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الإفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر.*

خلال المناقشات أكد النواب على أهمية استكمال المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، حيث تمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، ومواجهة تحديات فقر المياه، من خلال إعادة استخدامها بشكل آمن، مطالبين بالإسراع في الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي المتأخرة، ووضع جداول زمنية واضحة ومحددة لدخولها الخدمة، لافتين إلى أن محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر تُعد من أكبر محطات المعالجة في مصر وأفريقيا وستصبح بعد استكمال مرحلتها الثالثة من الأكبر على مستوى العالم لخدمة ٥ ملايين مواطن إضافي بما يعكس واقعًا معيشيًا وحياة أفضل لملايين المصريين.

*قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.*

خلال المناقشات أشاد النواب بتوجه الدولة لتنفيذ خطط الاستثمار في القضاء على التلوث الصناعي وإزالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز.