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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق مناقشات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للصحة ببني سويف بعد إعادة تشكيله

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

ترأس اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماع المجلس الأعلى للصحة بالمحافظة، بعد إعادة تشكيله، بحضور: بلال حبش نائب المحافظ،الدكتور طارق علي رئيس جامعة بني سويف، والدكتور جان هنري حنا رئيس الجامعة التكنولوجية ببني سويف، والدكتور طارق سعيد نائب رئيس جامعة النهضة، كامل علي غطاس السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلس النواب (النائب عبد الله علي مبروك، النائب محمد سيد جنيدي، النائبة هبة عبد العظيم) الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد قريبة وكيل مديرية الصحة "مقرر المجلس "بجانب مديري فرع التأمين الصحي، والطب البيطري، عمداء كليات الطب بجامعتي بني سويف والنهضة، ورؤساء نقباء نقابات: الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين والعلاج الطبيعي، التمريض، ومديري المستشفيات: العسكرية، والتخصصي، والجامعي بني سويف والنهضة، واهناسيا التخصصي، مدير هيئة الإسعاف ، مديري بنك الدم الإقليمي،وهيئتي الدواء وسلامة الغذاء،ومقررى المجالس القومية للمرأة والسكان والأمومة والطفولة، والمكتب الفني بديوان عام المحافظة ومدير وحدة السكان بالمحافظة، وممثلين عن بعض الجمعيات الأهلية والمستشفيات الخاصة.

وفي كلمته رحب محافظ بني سويف بالحضور في أول اجتماع بعد تشكيل المجلس، موضحاً أن الهدف الرئيسي من المجلس هو النهوض بقطاع الصحة بالمحافظة،والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك  من خلال تحقيق أعلى درجة من التكامل والتنسيق بين الجهات والمؤسسات المعنية بالقطاع، وتوحيد الجهود والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى كل جهة.

وأكد محافظ بني سويف، أهمية العمل في إطار رؤية واحدة، للتعامل مع التحديات بصورة أكثر تكاملًا وفاعلية،وهو ما ظهر في تشكيل المجلس وضمه ممثلين عن مختلف الجهات، سواء الجامعات أو مديرية الصحة أو التأمين الصحي أو المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة، بجانب النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، وهيئات سلامة الغذاء والدواء والجهات التنظيمية المعنية بالرقابة على جودة الخدمات والمنتجات الطبية والغذائية، وهو ما يمنحنا مساحة حقيقية لعرض المشكلات ومناقشتها، وتبادل الرؤى والخبرات، وتحديد أولويات العمل، والوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ، كل جهة من خلال اختصاصها وإمكاناتها.

وتابع محافظ بني سويف قائلاً (لدينا في بني سويف مؤسسات طبية متعددة، ومستشفيات جامعية وتخصصية وتأمين صحي، ومنظومة إسعاف، وجهات مختلفة تقدم الخدمة للمواطن.. والمطلوب تحقيق التكامل بين تلك الجهات وإمكاناتها، مؤكداً التركيز على المشكلات الفعلية اللي تعوق تقديم الخدمة،سواء ما يتعلق بتوافر التخصصات والأطقم الطبية، أو انتظام تقديم الخدمة، أو احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية،منوها عن أهمية الشراكة مع المجتمع المدني، لما له من دور مهم في الوصول للفئات الأكثر احتياجًا، والمساهمة في تنفيذ المبادرات الصحية، والمساعدة في التعامل مع بعض الاحتياجات التي قد لا تستطيع جهة واحدة تلبيتها منفردة.

وتم تقديم عرض تضمن الإشارة إلى مهام واختصاصات المجلس، التي تتمثل في وضع السياسة الملائمة للقطاع الصحي بالمحافظة لتنمية الرعاية الصحية وخدماتها وتحديد أولويات تنفيذها بين جميع المؤسسات الطبية بالمحافظة لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، بجانب تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات البحثية، ودراسة المشاكل التى تعوق تقديم الخدمات الصحية على الوجه الأكمل بالمحافظة واقتراح الحلول المناسبة لها وفقا لما يراه لتحقيق التنمية الصحية بنطاق المحافظة.

بني سويف جامعة بني سويف صحة بني سويف

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